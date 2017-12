Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenija je z novim sistemskim zakonom o javnem naročanju, ki je začel veljati aprila lani, prenesla obe direktivi s področja javnega naročanja. Za prenos tako ostaja še direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb. Foto: Reuters Dodaj v

Bruselj napoveduje tožbo proti Sloveniji in ji grozi s kaznijo

Komisija postopek sprožila tudi proti Avstriji, Luksemburgu in Španiji

7. december 2017 ob 12:16

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija bo proti Sloveniji sprožila postopek na Sodišču EU, ker je ni obvestila o polnem prenosu nove evropske direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb iz 2014 v nacionalni pravni red. Če Slovenija tega ne stori, bo Komisija predlagala dnevno kazen v višini skoraj 9000 evrov.

Komisija se je odločila, da postopek na sodišču EU sproži tudi proti Avstriji, Luksemburgu in Španiji, ker je omenjene članice niso obvestile o polnem prenosu vsaj enega od aktov iz paketa, ki poleg direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb vključuje še prenovljeni direktivi o javnem naročanju in o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev.

Drugi opomin je komisija Sloveniji glede tega poslala decembra lani, takrat pa jih je poleg nje prejelo še 14 držav. Zdaj se je seznam kršiteljic evropskih pravil skrčil na omenjene štiri članice.

Slovenija je z novim sistemskim zakonom o javnem naročanju, ki je začel veljati aprila lani, prenesla obe direktivi s področja javnega naročanja. Za prenos tako ostaja še direktiva o podeljevanju koncesijskih pogodb.

Že lani zagotavljali, da pripravljajo nov zakon o koncesijah

Na ministrstvu za finance so decembra lani pojasnili, da pripravljajo nov zakon o koncesijah, ki bo med drugim uredil tudi prenos koncesijske direktive. Ob tem so poudarili, da obstoječa zakona o javno-zasebnem partnerstvu in o gospodarskih javnih službah to področje že urejata, zato bo po njihovih pojasnilih potreben samo delni prenos direktive. V vladnem postopka predloga zakona za zdaj ni.

Komisija bo sodišče pozvala, da Sloveniji do prenosa omenjene direktive predpiše dnevno kazen v višini 8.992,32 evra. Še precej višje kazni predlaga za Avstrijo, ki ni prenesla nobene od omenjenih treh direktiv in Španiji, ki ni prenesla dveh. Najvišja predvidena dnevna kazen za Avstrijo je skoraj 53.000 evrov, za Španijo pa blizu 124.000 evrov.

Bruselj: Nova pravila zagotavljajo učinkoviteljše in preglednejše javno naročanje

V Bruslju so prepričani, da nova pravila na področju javnega naročanja in koncesij zagotavljajo bolj učinkovito in pregledno javno naročanje z več elektronskimi postopki. Prav tako po navedbah komisije omogočajo lažje in cenejše sodelovanje na razpisih za javna naročila za mala in srednja podjetja, izboljšujejo preglednost in konkurenco ter pomagajo dosegati širše cilje politike, na primer okoljske in socialne cilje ter inovacije.

Komisarka za notranji trg industrijo, podjetništvo in mala ter srednja podjetja Elzbieta Bienkowska je danes poudarila tudi, da nova evropska pravila državnim organom dajejo močna orodja za doseganje boljših rešitev za davkoplačevalce na področju javnega naročanja in koncesij. Države bi morale komisijo o prenosu paketa obvestiti do aprila lani.

T. K. B.