Bruselj Romunijo pred prevzemom predsedovanja opozarja na korupcijo

Bukarešta zaradi poročila toži Evropsko komisijo

14. november 2018 ob 16:46

Bruselj,Bukarešta - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Romunija, ki s 1. januarjem prevzema polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, se je spet znašla pod plazom kritik zaradi poskusov vlade, da zmanjša neodvisnost pravosodja in oslabi boj proti korupciji.

Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli resolucijo in v njej med drugim obsodili tudi nasilje policije med množičnimi protesti v Bukarešti avgusta. V Bruslju se bojijo, da bi Romunija med predsedovanjem ogrozila evropske vrednote. Sporočajo, da bi pravosodna reforma, menjave sodnikov in tožilcev ter oviranje specializiranega urada za boj proti korupciji – ki se je v letih, ko ga je vodila odstavljena vodja, lotil tudi najvplivnejših politikov – lahko vodili v razpad pravne države.

"Razvoj dogodkov v zadnjem letu postavlja pod vprašaj napredek, dosežen v zadnjih desetih letih. V nekaterih primerih stanje celo nazaduje," je sporočil podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans.

Romunska vlada je medtem sporočila, da bodo, kot pravijo, zaradi nepoštenega poročila, tožili Evropsko komisijo.

Kritike vladi tudi doma

Kritiki tudi na ulicah v Romuniji že dve leti vodji socialdemokratov, najvplivnejšemu romunskemu politiku Liviu Dragnei – ki po obsodbi zaradi volilne poneverbe ni mogel postati premier, a lahko še vedno vodi stranko – očitajo, da želi sebe in tesne sodelavce zaščititi pred sodnimi postopki.

Glede korupcije Romunijo, ki je skupaj z Bolgarijo pod posebnim nadzorom Unije, v Bruslju primerjajo z maratoncem, ki se je tik pred ciljem obrnil in zdaj teče v nasprotno smer.

Tudi romunski predsednik Klaus Iohannis meni, da država ni pripravljena na predsedovaje Uniji, in zahteva odstop vlade. "Poročilo Evropske komisije jasno kaže, da je Romunija nazadovala in postala enaka, kot je bila pred enajstimi leti, pred priključitvijo EU-ju. Tega si za Romunijo nismo želeli. Gre za prvi jasen in žalosten rezultat vladavine socialnih demokratov, ki so očitno izbrisali vse napore in dobre rezultate v enajstih letih članstva," se je odzval Iohannis.

Dragnea zavrača očitke Bruslja

Dragnea na drugi strani pravi, da predsednik laže. Obračunati namerava tudi z evropskimi institucijami in njihovimi, kot pravi, nepravičnimi poročili. "Kot preprost, a ne ponižen Romun, menim, da ima država večje težave kot te, predstavljene v poročilu. Težave so na področjih zdravstva, izobraževanja in infrastrukture," je dejal Dragnea.

Zavrača tudi očitke o nepripravljenosti na predsedovanje, čeprav je vlada, ki naj bi jo v ozadju vodil sam, ta teden dobila novega ministra za evropske zadeve, potem ko je dozdajšnji odstopil.

Boštjan Anžin, RTV Slovenija