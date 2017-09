Poudarki Arso naj bi dovoljenja izdal še letos Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Odlagališče na Ljubljanskem barju. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bruselj toži Slovenijo zaradi odlagališč v zapiranju

Dva meseca časa za odgovor

5. september 2017 ob 09:45

Bruselj,Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je vložila tožbo na sodišče Evropske unije zoper Slovenijo, ker za 21 odlagališč odpadkov do 16. julija 2009 ni sprejela ustreznih ukrepov v skladu z direktivo o odlagališčih.

Direktiva o odlagališčih določa standarde za varovanje zdravja ljudi in okolja, zlasti površinskih voda, podtalnice, tal in zraka pred negativnimi vplivi zbiranja, prevoza, skladiščenja, obdelave in odlaganja odpadkov. V skladu s pravom Evropske unije (EU) naj bi v Evropi odlagali odpadke na odlagališča le varno in nadzorovano, so sporočili z ministrstva. Namen direktive je preprečiti ali čim bolj zmanjšati negativne učinke odlaganja odpadkov v celotnem življenjskem ciklu odlagališč.

Zaradi nezadostnega napredka pri reševanju tega vprašanja je Evropska komisija (EK) aprila 2016 poslala dodatno obrazloženo mnenje, s katerim je Slovenijo pozvala, naj ustrezno uredi odlagališča, ki kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje.

Očitek Evropske komisije, da ni zagotovila, da bi se do 16. julija 2009 neskladna odlagališča zaprla oz., da po tem datumu delujejo le z zahtevami direktive skladna odlagališča, je odprt že več let, so pojasnili na ministrstvu. Gre za vprašanje odlagališč pretežno komunalnih odpadkov, ki so prenehala z odlaganjem odpadkov, niso pa še izvedla zapiralnih del ali se zaprla ter o tem pridobila ustrezno okoljevarstveno dovoljenje.

"V zadnjih letih je ministrstvo vložilo velik napor, da se očitane kršitve glede odlagališč odpravijo. Med drugim je bila spremenjena tudi uredba o odlagališčih odpadkov in sicer z namenom, da se za odlagališča, ki so v lasti občine ali več občin, in so v fazi zapiranja ali že zaprta, predloži zanje sprejemljivo finančno jamstvo in s tem možnost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja," so pojasnili.

Arso naj bi dovoljenja izdal še letos

Tudi upravljavci so po zagotovilih ministrstva aktivneje pristopili k urejanju odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč in pripravi potrebne dokumentacij. Prav tako inšpektorat za okolje in prostor nadzira vsa odlagališča, agencija za okolje (Arso) pa pospešeno pregleduje dokumentacijo, ki je potrebna za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj za čas zapiranja odlagališča in po njegovem zaprtju oz. za zaprta odlagališča. "Predvidevamo, da bo Arso še še letos izdal dovoljenja še za vsa preostala odlagališča," so zapisali.

Tožba, ker Slovenija ni sprejela z direktivo določenih ukrepov, je bila Sloveniji vročena 22. avgusta, odgovor na tožbo pa lahko Slovenija vloži v roku dveh mesecev od vročitve, temu roku pa se prišteje še deset dnevni rok zaradi oddaljenosti. Vlada se mora sicer sedaj do tožbe opredeliti in podati usmeritvena navodila državnemu pravobranilstvu za zastopanje oz. za pripravo odgovora na tožbo.

Al. Ma.