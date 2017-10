Cerar: Juncker še naprej podpira implementacijo odločbe

EK ne spreminja stališča

2. oktober 2017 ob 20:09

Ljubljana,Bruselj - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Premier Miro Cerar se je po telefonu slišal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem. Cerar sporoča, da je Juncker še enkrat potrdil stališče o implementaciji arbitražne odločbe.

Govorila sta tudi o vprašanju arbitraže med Slovenijo in Hrvaško, pri čemer je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker podprl "mirno reševanje sporov o meji med članicami" in poudaril, da je zdaj čas za enotnost in stabilnost, so sporočili iz Bruslja. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila tiskovna predstavnica Evropske komisije Mina Andreeva, sta se s predsednikom slovenske vlade Mirom Cerarjem v popoldanskem telefonskem pogovoru posvetila "vprašanjem, ki so v interesu Slovenije in unije kot celote". V okviru slednje teme sta nadaljevala pogovore, ki so bili načeti na vrhu v Tallinnu prejšnji teden in glede govora o prihodnosti EU, ki ga je septembra predstavil Juncker.

Glede vprašanja arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško pa je slovenski premier Junckerju pojasnil razloge za odpoved srečanja s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem v Zagrebu. To je bilo načrtovano za prejšnji teden, a se je Cerar odločil za odpoved, potem ko je Plenković v govoru pred Generalno skupščino Združenih narodov zavrnil možnost uveljavitve arbitraže, krivdo za njeno nespoštovanje pa pripisal Sloveniji.

Andreeva je za STA pojasnila, da je Juncker v pogovorih s Slovenijo poudaril, "da komisija podpira mirno rešitev sporov o mejah med državami članicami in da je zdaj čas za enotnost in stabilnost".

Popoldanski pogovor z Junckerjem so potrdili tudi v Cerarjevem kabinetu, več o vsebini pogovorov pa niso želeli razkriti. Neuradno naj bi sicer Cerar dobil tudi zagotovila, da bo Evropska komisija še naprej močno angažirana pri reševanju zadeve.

Po poročanju TV Slovenija je pogovor trajal 20 minut. V njem je Cerar Junckerju povedal, da Slovenija pričakuje jasno podporo Komisije Sloveniji in tudi pritiska na Hrvaško. Obvestil ga je tudi o podpori, ki mu jo je dala nemška premierka Angela Merkel. Cerar je za TV Slovenija še zatrdil, da mu je Juncker podal slednje zagotovilo: stališče Evropske komisije se ni spremenilo, arbitražno odločbo je treba implementirati.

Al. Ma.