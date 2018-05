Cerar ob dnevu Evrope: Projekt, ki mu v zgodovini ni para

Spomin na Schumanovo deklaracijo

9. maj 2018 ob 19:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar je v poslanici ob dnevu Evrope pozval k močni in povezani Evropski uniji. Predsednik države Borut Pahor je sprejel mlade.

Evropska unija (EU) se z dnevom Evrope spominja deklaracije, v kateri je tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman predlagal ustanovitev evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), katere članice bi združile svojo proizvodnjo premoga in jekla. S tem je vojna med zgodovinskima tekmicama Francijo in Nemčijo postala "ne samo nesprejemljiva, ampak materialno neizvedljiva", piše v deklaraciji, predstavljeni 9. maja 1950.

Cerar: Projekt, ki mu v zgodovini ni para

Kot je v poslanici ob dnevu Evrope zapisal premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, EU zagotavlja napredek in pot v prihodnost, vse ostalo je nazadovanje v preteklost. Unijo je označil za svojevrsten projekt, ki mu ni para v svetovni zgodovini. "Je projekt miru, območja svobode, vladavine prava ter spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. Je prostor družbenega in ekonomskega napredka, ki na trajnosten in solidaren način stremi k višji kakovosti življenja," je poudaril.

Ob tem je priznal, da EU-ju ne manjka izzivov. "A nekaj je jasno: v 21. stoletju se bomo z izzivi najlažje soočali v okviru Evropske unije. Zgolj vključujoča, solidarna, inovativna, ekonomsko uspešna in socialno čuteča Evropska unija bo skupnost svojih državljank in državljanov," je poudaril premier. Zato je ob dnevu Evrope pozval k močni in povezani EU-ju.

Zunanje ministrstvo je ob tem zapisalo, da EU, ki je danes z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi že kar samoumevna, po drugi strani ni vedno deležna zadostne pozornosti v družbi, niti v Sloveniji niti v drugih državah članicah. "Pogosto se pozablja, da EU ni stvar zunanje politike, ampak je prek svojih pravnih aktov tesno vtkana v številna notranjepolitična področja. Zato je treba okrepiti zavest in vedenje o tem, kaj članstvo pomeni za vsakogar od nas," so poudarili.

Poleg konkretnih prednosti, ki jih je državljanom prinesel EU, je po navedbah ministrstva ključnega pomena tudi krepitev evropskega duha z iskanjem skupnih odgovorov na številne izzive ter priložnosti. Ministrstvo je zato ponovilo, da je članstvo v uniji za Slovenijo še vedno najboljša možna izbira.

Pahor sprejel mlade

Predsednik države Borut Pahor je dan Evrope obeležil z mladimi. V predsedniški palači je sprejel okoli 350 otrok štirih osnovnih šol in treh vrtcev ter mladim namenil poslanico. Otroci so naš največji zaklad, Evropska unija pa jim nudi varen prostor, kjer bodo lahko uresničili svoje sanje, je dejal predsednik.

Kot je pojasnil mladim, je vojna v preteklosti v Evropi povzročila hudo trpljenje. Naši očetje in dedje so se zato odločili ustanoviti EU, da bi bili lahko otroci vedno na varnem in v miru, je povedal.

"Živeti v miru pomeni, da znamo živeti drug z drugim, tudi če nismo nujno prijatelji in ne razmišljamo enako. Med nami ne sme biti nikoli prostora za sovraštvo. Takšno razmišljanje je bistvo naše širše domovine, Evropske unije," je še dejal predsednik.

Evropska komisija sprašuje državljane

Evropska komisija je medtem začela spletno posvetovanje z državljani, s katerim vse Evropejce sprašuje, v katero smer naj bi se v prihodnje po njihovem mnenju razvijala povezava. Posvetovanje, je del širše razprave o prihodnosti Evrope, ki se je začela 1. marca lani z belo knjigo Evropske komisije. Potekalo bo sočasno z aktualnimi dialogi z državljani v organizaciji Evropske komisije in držav članic.

"Evropske volitve so pred vrati, zato je zdaj čas, da se odločimo, kakšna naj bo Evropska unija sedemindvajsetih članic. Vsekakor mora biti to Evropa, ki so jo zgradili Evropejci," je poudaril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Posvetovanje je označil za priložnost, da evropski državljani jasno in glasno izrazijo svoje mnenje o perečih vprašanjih in povedo, kakšen odziv na te izzive pričakujejo od politikov. Posvetovanje bo odprto do prvega vrha EU-27 v romunskem Sibiuju 9. maja 2019, nekaj tednov pred evropskimi volitvami.

Bulčeva in osveščanje

Evropska komisarka Violeta Bulc pa se je tako v okviru zaključne prireditve Evropa v šoli o prihodnosti EU-ja pogovarjala z mladimi v Ljubljani. Svetovala, jim je, naj vse delajo z zanosom.

Komisarka za mobilnost in promet je bila v sredo deležna največ vprašanj o razvoju mobilnosti in avtonomne vožnje. Predstavila jim je dobre prakse različnih konceptov souporabe, ki so v tujini že precej priljubljeni, v Sloveniji pa poznamo primer souporabe avtomobilov.

Komisija začenja tudi vseevropsko kampanjo #EUandME oziroma EU in jaz, ki mlade Evropejce, stare med 17 in 35 let, ozavešča o možnostih, ki jih ponuja EU. Okvirne teme kampanje so mobilnost, človekove pravice, razvoj spretnosti in poslovanje ter trajnostni razvoj in digitalno okolje.

Brezplačni dogodki, ki potekajo po vsej Sloveniji, bo zaokrožen s koncertom na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tam bosta zvečer nastopili tudi slovenska pevka Maja Keuc (Amaya) ter zmagovalka izbora za pesem Evrovizije leta 2012, Švedinja Loreen.