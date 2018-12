Cerar: Zahodni Balkan integrirati v EU, da ne bo strateško izgubljen

Cerar: Različni interesi na Balkanu

10. december 2018 ob 20:28

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Miro Cerar je v Bruslju poudaril pomen zelo konkretnih dejanj EU-ja v odziv na pozitivne premike na Zahodnem Balkanu, saj naj bi bila ta regija v nasprotnem primeru za EU geostrateško izgubljena.

Ob koncu leta 2018 lahko po Cerarjevih besedah na Zahodnem Balkanu ugotovimo premike v pozitivno smer, ki dajejo upanje, da se bo proces integracije držav v regiji lahko v prihodnjih letih uspešno nadaljeval, če bodo seveda te izpolnile vse pogoje.

Cerar poudarja zavedanje, da se na Zahodnem Balkanu uveljavljajo različni geopolitični interesi, tudi Rusije, Turčije in Kitajske, zato je izjemno pomembno, da EU intenzivno nadaljuje proces integracije ter pri tem pokaže ne le izjave in pobude, ampak zelo konkretna dejanja.

"EU je najboljši porok za stabilnost Evrope. Čim prej jih je treba integrirati, takoj ko bodo izpolnile reforme, kajti če jih ne bomo, bo ta del Evrope za nas geostrateško izgubljen, in to bi bila velika izguba za našo evropsko družino," je posvaril.

Junija odločitev o začetku pogajanj z Makedonijo in Albanijo

Cerar konkretno pričakuje, da bo Unija junija prihodnje leto sprejela odločitev, da se začnejo pristopna pogajanja z Makedonijo in Albanijo, zlasti v primeru uresničitve prespanskega dogovora EU to absolutno mora storiti.

Prav tako je po njegovih besedah treba storiti vse za celovit dogovor Srbije in Kosova, ki bo rešil vsa odprta vprašanja, bo dovolj konkreten in jasen ter ne bo imel negativnih posledic za širšo balkansko regijo.

Visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini je medtem v Bruslju poudarila, da ta dialog ne pripada EU-ju, temveč obema stranema, ki tudi opredelita dnevni red, globino razprave in ne nazadnje izid.

Glede idej o spreminjanju meje je Federica Mogherini poudarila, da je ključno zagotoviti, da izid dialoga ne bo povzročal etničnih delitev med državami, da torej ne bo vodil v "etnično čiste države".

Cerar: BiH od Daytona v EU

V povezavi z Bosno in Hercegovino je Cerar poudaril, da je treba čim prej zagotoviti delujoče institucije in intenzivno nadaljevati proces reform, ki morajo državo pripeljati od Daytona v EU.

Federica Mogherini pa je navedla, da je v BiH-u opazila nepričakovane pozitivne korake in da je treba najti pravo ravnotežje med potrebo po specifični ureditvi v državi in evropskimi standardi.

Premiki v regiji so po Cerarjevih besedah morda res majhni glede na zastavljene cilje in pričakovanja, a da napredek je. Zadeva je kompleksna in bo zahtevala še precej dobre volje, je še dejal minister.

B. V.