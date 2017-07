Delodajalci ne bodo več smeli brskati po Facebook profilih zaposlenih

Strožje varovanje osebnih podatkov v EU-ju

16. julij 2017 ob 18:28,

zadnji poseg: 16. julij 2017 ob 19:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Delodajalci ne bodo smeli nadzorovati zapisov svojih uslužbencev v družbenih omrežjih, tudi če so profili javni, nameravajo zapovedati evropski varuhi za varstvo osebnih podatkov.

Predstavniki evropskih organov za varstvo osebnih podatkov so, po poročanju The Telegrapha, v novih smernicah delovne skupine, ki pripravlja nove predpise glede varovanja osebnih podatkov, zapisali, da delodajalci ne bi smeli preverjati profilov zaposlenih v družbenih omrežjih, zgolj zato, ker so njihovi zapisi javno dostopni.

Večkrat se namreč dogaja, da so delavci odpuščeni zaradi objavljanja neprimernih vsebin, denimo na Facebook-u, ali pa so bili zaradi tega zavrnjeni pri prijavah za delovno mesto. Evropsko sodišče za človekove pravice je sicer lani odločilo, da lahko nadrejeni nadzorujejo elektronska sporočila zaposlenih.

Lažje spremljanje navad zaposlenih

Varuhi osebnih podatkov menijo, da nove tehnologije omogočajo delodajalcem, da spremljajo zaposlene na načine, ki prej niso obstajali. Delodajalci imajo tako možnost nadzirati zaposlene z zbiranjem informacij o njihovih prijateljih, mnenjih, prepričanjih, interesih, navadah, stališčih in vedenju, so zapisali v smernice.

Zato menijo, da so zasebne objave zaposlenih velikokrat vplivale na njihove zaposlitvene možnosti. Zaposleni ali prosilci za delovna mesta pa po njihovem mnenju ne bi smeli na zahtevo delodajalcev predati gesel, ki jih uporabljajo za dostop do družbenih omrežij.

Nova EU zakonodaja na področju varstva osebnih podatkih bo vstopila v veljavo čez slabo leto, maja 2008. Predlagane kazni za kršitelje so precej visoke in sicer do 4 odstotke globalnih letnih prihodkov.

G. C.