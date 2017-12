Deset let Slovenije v schengnu

... ki je po letu 2015 okrnjen

21. december 2017 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na današnji dan pred desetimi leti je Slovenija uradno postala članica schengenskega območja. To je pomenilo, da smo del prostora, po večini članic Evropske unije, kjer ni bilo notranjih meja.

Pred desetimi leti se nam je, še posebej tistim, ki smo bili navajeni res trdih meja s t. i. obdobja hladne vojne, odprl nov svet. Iz Slovenije smo lahko potovali brez mejnega nadzora po skoraj vseh takratnih članicah Evropske unije (EU), z izjemo Irske, Združenega kraljestva in še nekaterih, pa še na Norveško, v Liechtenstein in v Švico. Prav tako je bil omogočen prost pretok blaga in storitev. To je bila velika civilizacijska pridobitev Evropske unije, ki naj bi bolj nadzirala le svoje zunanje meje. Slovenija se je takrat znašla na taki zunanji meji in jo ima še zdaj, saj Hrvaška še ni članica schengenskega območja.

Žal se je vse skupaj podrlo ob prvi resni krizi, ob množičnem prihodu beguncev in ekonomskih migrantov v Evropsko unijo leta 2015. Schengenski režim preprosto ni zdržal. Tudi Slovenija je, kljub kritikam, na svojo južno mejo postavila tehnične ovire, kot se lepše, ampak tudi lažnivo reče bodeči žici. Nekatere države, kot so Nemčija, Danska, Švedska, Norveška in Avstrija pa so ponovno uvedle mejni nadzor. Naša severna soseda ga kljub slovenskim protestom in zdaj še posebej zaradi nove avstrijske vlade ne bo ukinila, tako da je schengenski režim za nas precej okrnjen.

Tomaž Gerden, Radio Slovenija