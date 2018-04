Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Polovica Evropejcev dostopa do interneta z mobilnimi napravami, tretjina jih plačuje tudi digitalne naročnine za filme, televizijske serije, športne prenose, glasbo in računalniške igrice. Foto: Pixabay Sorodne novice EU: Državne meje ne bodo več omejevale digitalnih vsebin Dodaj v

Digitalni naročniški paketi od zdaj potujejo z vami po EU-ju

Prenose na RTV Slovenija lahko zdaj spremljate iz tujine

1. april 2018 ob 21:26

Bruselj - MMC RTV SLO

Državljani Evropske unije lahko po novem po vseh državah članicah potujejo skupaj s svojimi digitalnimi naročniškimi paketi za filme, televizijske nanizanke, športne prenose, glasbo in drugo.

S prvim aprilom vstopajo v veljavo nova evropska pravila glede digitalnih naročnin, s čimer je EU še korak bližje enotnemu evropskemu digitalnemu trgu in dopolnjuje odpravo stroškov mobilnega gostovanja iz lanskega poletja.

Polovica Evropejcev dostopa do spleta z mobilnimi napravami, tretjina jih plačuje tudi digitalne naročnine za filme, televizijske serije, športne prenose, glasbo in računalniške igrice.

Do zdaj je bila skoraj polovica naročniških vsebin, med njimi polovica naročnin na športne prenose in 40 odstotkov naročnin za filme in nanizanke, v drugih članicah EU-ja nedosegljivih, od zdaj naprej pa jih bodo morali ponudniki znotraj EU-ja omogočiti.

Nova pravila so obvezna za plačljive storitve, ponudniki brezplačnih vsebin pa jih bodo lahko uporabljali prostovoljno.

Dostop tudi do vsebin RTV Slovenija

Dostop do vseh svojih vsebin bo po EU-ju omogočila tudi RTV Slovenija. Naročniki bodo po novem lahko spremljali tudi njene filme in športne prenose, ko bodo na počitnicah na Hrvaškem, na smučanju v Italiji ali drugje po Evropski uniji.

Erika Štular, RTV Slovenija