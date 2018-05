Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Minister za javno upravo Koprivnikar (desno) in državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti (sredina) Foto: Promocijsko gradivo/MGRT Dodaj v

Dobrih 35 milijonov evropskih sredstev za sistem SPOT

Učinkovito počrpan evropski denar in potrebna pridobitev za podjetništvo

5. maj 2018 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Si

S pomočjo evropskega denarja se v Sloveniji v okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte uvaja nov nacionalni sistem poimenovan SPOT oziroma Slovenska poslovna točka. Pod okrilje SPOT-a posledično prehaja tudi dosedanji sistem VEM. Vključene bodo tako točke VEM kot tudi portal za podjetja in podjetnike e-VEM.

Osnova projekta je, kot pravi državni sekretar in vodja vladnega strateškega projekta, Aleš Cantarutti »nov prenovljen koncept podpornega okolja slovenskemu podjetništvu, podjetnikom in tudi tistim, ki to še želijo postati in pa seveda, kar je prav tako zelo pomembno, tudi slovenskim izvoznikom. VEM točke so zdaj postale SPOT točke.«

Z novim konceptom želijo, po besedah Cantaruttija, te storitve, ki jih ponujajo tako državne institucije, kot podporne institucije, denimo Obrtna zbornica in Gospodarska zbornica in tudi razvojne agencije, še bolj približati uporabnikom ali kot dodaja Cantarutti »jih narediti še bolj učinkovite in pravzaprav olajšati pot podjetnikom in podjetjem, ki želijo na tuje trge, saj smo tukaj naredili še korak naprej, predvsem v še večjem povezovanju institucij z namenom in cilji, da ta znanja, ki jih imajo, združijo in jih še lažje nato ponudijo uporabnikom.«

SPOT je eden izmed strateških projektov aktualne vlade in v ta namen je do konca leta 2022 na voljo več kot 35 milijonov evrov evropskega denarja. To pomeni hkrati tudi, da je denar za prenovo točk VEM in e-VEM oziroma prehod na sistem SPOT, zagotovljen in ni pod vprašajem.

Pri izpeljavi tako velikega projekta, kot poudarja državni sekretar Aleš Cantarutti, je bilo potrebno veliko tesnega sodelovanja »ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstva za javno upravo, ministrstva za finance, javne agencije SPIRIT in še drugih institucij, kar je še en dokaz, da se dajo evropska sredstva tudi učinkovito počrpati za namen prenove in izboljšanja delovanja podpornih sistemov za gospodarstvo in javno upravo. S tem pa lahko podjetniško okolje seveda postane še bolj učinkovito.«

Sistem SPOT oziroma Slovenska poslovna točka združuje 4 ravni: portal SPOT (informacije in elektronske storitve za poslovanje, SPOT registracijo (registracije podjetij s pomočjo svetovalca), SPOT svetovanje (podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje) in SPOT global (pomoč izvoznikom in investitorjem). Cantarutti ob tem še izpostavlja » ideja četrte ravni, denimo SPOT global je, da lahko tujim investitorjem, ki želijo investirati v Sloveniji, pomagajo pri Javni agenciji SPIRIT. Gre za pomoč pri pridobivanju dovoljenj in zbiranju vseh potrebnih administrativnih postopkov, ki so potrebni, da posel steče kar se da hitro in učinkovito.«

Spletni portal spot.gov.si že deluje in tam lahko vsi zaintresirani, tako tisti, ki šele razmišljajo o vstopu v svet podjetništva, kot seveda tudi tisti, ki so že polno vpeti v poslovanje in potrebujejo najaktualnejše podatke, dostopajo do potrebnih informacij.

