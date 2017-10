EK: Hrvaška bo lahko geografsko zaščitila slavonski kulen in varaždinsko zelje

Nov poraz Slovenije pri zaščiti prehranskih izdelkov na območju EU-ja

4. oktober 2017 ob 12:41,

zadnji poseg: 4. oktober 2017 ob 12:57

Bruselj - MMC RTV SLO

Slovenija je kot kaže izgubila še eno bitko za zaščitene prehranske proizvode s Hrvaško. Evropska komisija naj bi ugodila Hrvaški glede zaščite slavonskega kulna in varaždinskega zelja.

Hrvaška je marca 2014 na pobudo združenja Slavonski domaći kulen/kulin, ki letno izdela okoli 100 ton slavonske mesne specialitete, vložila prošnjo za zaščito. Toda temu je nasprotovala slovenska mesnopredelovalna industrija. Zato je Slovenija pred slabima dvema letoma ugovarjala zaščiti slavonskega kulena z geografsko zaščito v EU-ju, ker se pač tudi v Sloveniji izdelujejo "slavonski" kulni že več kot 25 let in bi geografska zaščita pomenila veliko gospodarsko škodo.

"Zahtevo za ugovor je podalo GIZ mesna industrija Slovenije. Razlog za ugovor je, da se tudi v Sloveniji proizvaja proizvod z imenom "slavonski kulen". Ugovor GIZ argumentira s tem, da se slavonski kulen v Sloveniji izdeluje več kot 25 let. Odobritev hrvaške zahteve za registracijo imena »slavonski kulen« bi tako za slovenskega proizvajalca predstavljala veliko gospodarsko škodo zaradi prepovedi uporabe imena »slavonski kulen« in umik proizvoda, ki je, tako na evropskem trgu kot na trgih tretjih držav priznan in uveljavljen," so tedaj pojasnili na kmetijskem ministrstvu (MK).

Hrvaško kmetijsko ministrstvo pa je v ponedeljek objavilo, da bo Evropska komisija z uredbo vpisala slavonski kulen v register zaščitenih proizvodov z geografsko označbo. Celjske mesnine, kot dosedanji proizvajalec kulnov, pa naj bi le te, če ne bodo ustrezali predpisani geografski zaščiti, pod imenom "slavonski kulen" proizvajal še pet let, je hrvaško ministrstvo objavilo na spletni strani.

Za Slovenijo je bila sporna tudi pobuda za zaščito varaždinskega zelja, ker je omenjena sorta zelja tudi v Sloveniji avtohtona. Vendar je po navedbah hrvaškega kmetijskega ministrstva Evropska komisija tudi v tem primeru ugodila Hrvaški. Sicer z manjšo izjemo. V drugih državah EU-ja bodo lahko brez omejitev označevali semena in proizvode iz zelja Varaždinsko 2 in 3, vendar bo potrebno na izdelkih jasno označiti državo porekla.

Odziv slovensko kmetijskega ministrstva na omenjene odločitve Evropske komisije še čakamo.

G. C.