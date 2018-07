EU bi za vsakega sprejetega izkrcanega prebežnika plačala 6.000 evrov

Slovenija sprejela štiri sirske družine

V okviru projekta trajne preselitve je v Slovenijo prispela prva skupina 21 sirskih beguncev iz Turčije. Gre za štiri družine, ki prihajajo z vojnih območij v Siriji, nastanili so oz. jih bodo v Mariboru. Ena družina bo živela v integracijski hiši, tri pa v stanovanjih, ki jih upravlja urad za oskrbo in integracijo migrantov.

.

Migranti se bodo ob pomoči orientacijskega programa v naslednjih mesecih pripravili na samostojno življenje. Začeli bodo z učenjem slovenščine, otroci se bodo vključili v vrtce in šole, odrasli pa so že izrazili željo, da se želijo čim prej zaposliti. Po podatkih urada za zaposlovanje gre za precej izobražene posameznike.