EU Britancem: Najprej plačilo računov, nato pogovori o prihodnosti

"Ne obstaja zastonj kosilo"

29. april 2017 ob 08:29

Bruselj - MMC RTV SLO/STA/Reuters

"Preden razpravljamo o naši prihodnosti, moramo doreči našo preteklost." S temi besedami je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk povabil države članice na pogovore o skupni strategiji za pogajanja z Veliko Britanijo o brexitu.

Voditelji 27 članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Miro Cerar, bodo na vrhu v Bruslju sprejeli politične smernice za pogajanja o brexitu, v katerih bodo na prvo mesto postavili pravice ljudi, denar in Irsko. Britanska premierka Theresa May vabila ni dobila.

Politične smernice bodo podlaga za podrobna pogajalska izhodišča, ki jih bo Evropska komisija predlagala 3. maja, članice pa naj bi jih potrdile 22. maja. Tako bo glavni pogajalec Unije o brexitu Michel Barnier dobil mandat za pogajanja. Pogajanja se bodo sicer predvidoma začela šele po britanskih volitvah 8. junija.

Ljudje, denar, Irska

Pravice državljanov, finančna poravnava in meja med Veliko Britanijo ter Irsko so ključna vprašanja, ki jih želi Unija razjasniti čim prej. Za Slovenijo je v razpravi o brexitu ključno vprašanje pravic državljanov in finančne poravnave, pri čemer pričakuje, da bo Velika Britanija do zadnjega centa poravnala vse obveznosti v okviru zdajšnjega sedemletnega proračuna 2014-2020.

V EU-ju poudarjajo zlasti postopen pristop v pogajanjih. V skladu s tem pristopom mora Unija najprej doseči zadosten napredek glede temeljnih vprašanj v povezavi z izstopnim dogovorom, preden se lahko začne pogajati o okviru prihodnjih odnosov z Veliko Britanijo. "Z drugimi besedami: preden razpravljamo o naši prihodnosti, moramo doreči našo preteklost," je poudaril predsednik Evropskega sveta Donald Tusk v vabilu voditeljem članic na vrh.

Izjava o Irski

Prednostna naloga bo zagotoviti najboljša mogoča zagotovila za državljane EU-ja v Veliki Britaniji, ki morajo biti "učinkovita, izvršljiva, nediskriminacijska in celovita". Pravice državljanov, finančni vidiki in meja med Veliko Britanijo in Irsko so ključna vprašanja, ki jih želi EU razjasniti na začetku pogajanj. "Ljudje, denar in Irska morajo biti na prvem mestu," je poudaril Tusk v vabilu. "Da bi zaščitili proces miru in sprave, opisan v velikonočnem sporazumu, si moramo prizadevati, da se izognemo strogi ureditvi na meji med Irsko in Severno Irsko," je še zapisal.

Na pobudo Irske bo ob političnih smernicah za brexit tako sprejeta tudi izjava, ki potrjuje, da mirovni dogovor o Severni Irski iz devetdesetih let omogoča združitev Irske na miren in demokratičen način ter da bi bilo v tem primeru celotno ozemlje združene Irske del EU-ja.

Poleg te bo sprejeta še ena izjava, s katero bo vrh poudaril, da dogovor z Veliko Britanijo ne bo precedens za noben drug dogovor. V tem kontekstu se najpogosteje omenja Turčija, za katero se krepijo pozivi k prekinitvi pristopnih pogajanj in vzpostavitvi neke nove oblike sodelovanja.

"Ne želimo si šibkega EU-ja"

Pred prihodom na vrh je nemški finančni minister Wolfgang Schäuble izjavil, da se mora London zavedati, da po koncu pogajanj ne bo imel nikakršnih prednosti pred drugimi državami v odnosu do EU-ja. "Ne obstaja zastonj kosilo, Britanci morajo to vedeti. Ne želimo si šibke Velike Britanije, a obenem si tudi ne želimo, da bi bila preostala Evropa šibka. London po izstopu iz Unije ne bi smel imeti nobenih ugodnosti v primerjavi z drugimi državami," je dejal Schäuble.

Kje bo novi sedež dveh agencij?

Unija želi čim prej urediti tudi vprašanje selitve dveh evropskih agencij iz Velike Britanije. To sta Evropska agencija za zdravila (Ema) in Evropski bančni organ (Eba). Odločitev o tem, kam bodo selili agenciji, se pričakuje jeseni. Zanimanje med članicami je veliko, v igri naj bi bilo že okoli dvanajst članic. Slovenija po navedbah virov ne izpolnjuje pričakovanih meril, ki naj bi bila osredotočena na prometno povezljivost in ustrezno infrastrukturo za okoli 900 zaposlenih in njihovih družin. Slovenija sicer že gosti eno evropsko agencijo, Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer). Nova merila sicer še niso dogovorjena, a v preteklosti so pri izbiri upoštevali tudi načelo, da imajo prednost članice, ki še ne gostijo nobene evropske agencije.

V EU-ju pričakujejo, da bo vsaj del stroškov za selitev krila Velika Britanija, ki je te stroške z odločitvijo o izstopu iz EU-ja tudi povzročila. To vprašanje bo del pogovorov o finančni poravnavi ob ločitvi.

A. P. J.