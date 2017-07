EU in Japonska po letih pogajanj z dogovorom o trgovinskem sporazumu

Kot odgovor na Trumpov protekcionizem

6. julij 2017 ob 16:21

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska unija in Japonska sta po več kot štirih letih pogajanj v Bruslju dosegli načelni dogovor o prostotrgovinskem sporazumu. Dogovor, dosežen dan pred vrhom G20, je pomembno sporočilo podpore odprti mednarodni ureditvi v nasprotju z izolacionistično in protekcionistično politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poudarjata obe strani.

Za EU je po propadlem poskusu sklenitve trgovinskega sporazuma z ZDA in velikih težavah z dogovorom s Kanado ter po odločitvi o brexitu sporazum z Japonsko pomemben kot simbol vitalnosti evropske trgovinske politike.

Kot poroča RTV-jev dopisnik Matjaž Trošt, so bruseljski uradniki skorajda vzhičeni nad simbolno zmago v obdobju, ko se z brexitom in s protekcionizmom Donalda Trumpa, vitalnost evropskega trga in mednarodnega trgovanja, utemeljenega na mednarodnih pravilih, postavlja pod vprašaj. Splošne globalne okoliščine, zlasti poteze ameriškega predsednika Trumpa, so sploh bistveno prispevale k pospešitvi pogajanj.

Dogovor z Japonsko za EU tako prinaša pomemben simbol vitalnosti njene trgovinske politike. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je izpostavil, da so pred EU-jem še trgovinska pogajanja z Mercosurjem, Mehiko, Novo Zelandijo in Avstralijo.

"V kontekstu brexita smo slišali izjave, da članstvo v EU-ju ni smiselno, saj je lažje globalno trgovati zunaj EU-ja. Danes potrjujemo, da to ni res," je ob oznanitvi dogovora poudaril Tusk. Dogovor EU-ja in Japonske je bil po Tuskovih besedah mogoč, ker ne gre le za skupne trgovinske interese, ampak za skupne vrednote: liberalno demokracijo, človekove pravice in vladavino prava.

"Ni zaščite v protekcionizmu"

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izpostavil, da dogovor presega prosto trgovino, da postavlja standarde za druge, da zaprtje ni dobro za nič in nikogar ter da "ni zaščite v protekcionizmu".

Japonski premier Shinzo Abe pa je poudaril, da je to rojstvo največjega naprednega, industrializiranega, prostotrgovinskega območja na svetu, saj EU in Japonska predstavljata 30 odstotkov BDP-ja, 10 odstotkov prebivalstva in 40 odstotkov trgovine na svetu.

Dogovor z Japonsko je za EU-jem največji dvostranski trgovinski dogovor doslej - vključuje 638 milijonov ljudi in približno tretjino globalnega gospodarstva. Je tudi prvi dogovor, ki vključuje posebno zavezo pariškemu podnebnemu sporazumu. Dogovor odpira nove priložnosti - potencial za povečanje evropskega izvoza na Japonsko za več kot tretjino. Poleg tega odpravlja za milijardo evrov dajatev, ki jih morajo zdaj evropski izvozniki plačati na leto, je koristi dogovora ponazoril Juncker.

Dokončno besedilo naj bi sprejeli predvidoma do konca leta. Komisija bo nato dokument pravno preverila in sporazum prevedla v vse uradne jezike Unije ter ga predložila v odobritev državam članicam in Evropskemu parlamentu.

K. S.