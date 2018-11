EU potrdil dogovor o brexitu, Theresa May poziva Britance, naj ga tudi oni podprejo

Časovnica britanskega razhajanja z EU-jem

25. november 2018 ob 10:39

London,Bruselj - MMC RTV SLO

Članice držav Evropske unije so na izrednem vrhu v Bruslju podprle dogovor o brexitu, Theresa May pa je že predtem pisala odprto pismo britanski javnosti, v katerem jo prosi tudi za njihovo podporo za omenjeni dogovor.

Britanska premierka pravi, da njen dogovor obljublja "svetlejšo prihodnost" za Veliko Britanijo, odhod iz EU-ja prihodnje leto pa da bo "trenutek obnove in sprave za vso našo državo".

Mayeva v pismu trdi, da je dogovor o brexitu "v našem nacionalnem interesu in deluje za vse dele Združenega kraljestva".

Slovo od EU-ja 29. marca prihodnje leto bo zaznamovalo začetek "novega poglavja v življenju našega naroda", je prepričana. "To mora biti trenutek, ko za vedno odložimo oznake 'za odhod' in 'za obstanek' in se spet združimo kot en narod. Da bi to storili, pa moramo zdaj nadaljevati brexit s podporo temu dogovoru," je zapisala.

Mayeva je napovedala še, da si bo "s srcem in dušo" prizadevala za podporo dogovoru v britanskem parlamentu in spoštovanje referenduma o brexitu. Ko bo brexit opravljen, se bo vlada končno lahko posvetila vprašanjem, kot so gospodarstvo, zdravstvo in gradnja domov, je še zatrdila.

Izredni vrh v Bruslju za Meyevo uspešen

Mayeva je pismo narodu objavila na predvečer izrednega zasedanja o brexitu, na katerem so danes voditelji 27 članic EU-ja v Bruslju po pričakovanjih podprli osnutek ločitvenega sporazuma z Veliko Britanijo in sprejeli politično izjavo o prihodnjih odnosih.

Uspeh zasedanja se je začel nasmihati šele tik pred vrhom, ko je bilo rešeno vprašanje zagotovil za Španijo glede Gibraltarja. Madrid je namreč zahteval trdna zagotovila, da bo imel besedo pri opredeljevanju prihodnjih odnosov EU-ja z Gibraltarjem, strateško pomembnim britanskim čezmorskim ozemljem na jugu Iberskega polotoka, nad katerim si tudi Španija želi suverenost. Pridržke je nato umaknil.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je voditeljem priporočil odobritev izida pogajanj o brexitu. A Mayevo kljub uspehu v Bruslju še vedno čaka ena velika težava – potrjevanje v britanskem parlamentu. Tu se zadeve lahko še zapletejo, saj je v soboto vladajoča severnoirska stranka Ulstrski unionisti (DUP), ki je že vseskozi kritična do dogovora, sporočila, da bo glasovala proti njemu.

Proti dogovoru so tudi opozicijski laburisti, več deset članov stranke Mayeve pa je tudi nakazalo, da ne bodo glasovali za.

Presenetljiv izid referenduma

Ključni datum za brexit je bil 23. junij 2016, ko so Britanci na referendumu odločali, ali izstopiti iz EU-ja ali ne. Kar malce presenetljivo so slavili podporniki brexita, z 51,9 odstotka proti 48,1 odstotka. Kampanja je bila burna, udeležba pa skoraj 72-odstotna.

Za brexit so glasovali volivci v Angliji in Walesu, medtem ko so se proti izrekli volivci na Škotskem in Severni Irski.

29. marca 2017 je britanska premierka s pismom, izročenim predsedniku Evropskega sveta Tusku, tudi uradno sprožila 50. člen pogodbe o Evropski uniji, s čimer je po 44 letih članstva Velike Britanije v EU-ju stekel ločitveni postopek med Londonom in Brusljem ter dvoletno odštevanje do uradnega odhoda Velike Britanije iz EU-ja.

Brexit naj bi se tako zgodil 29. marca 2019 ob 23. uri. Rok se sicer v teoriji lahko podaljša, če se o tem strinja vseh 28 članic EU-ja, a trenutno se vse strani osredotočajo na omenjeni datum.

"Brexit bo"

Tako britanska vlada kot glavna britanska opozicijska stranka pravita, da brexit bo. Nekaj skupin sicer lobira, da bi postopke ustavili, a britanski politiki se bolj posvečajo odnosu Velike Britanije z EU-jem po brexitu, kot pa da bi premlevali, ali bo do brexita prišlo ali ne.

Po večmesečnih pogajanjih sta se Velika Britanija in Unija le dogovorili o 585 strani dolgem dogovoru za brexit. Ta zajema vse od tega, koliko denarja dolguje Velika Britanija Uniji (okoli 39 milijard funtov), do tega, kaj se bo zgodilo z britanskimi državljani, ki živijo v EU-ju, in državljani EU-ja, ki živijo na Otoku. Dogovor tudi predlaga, kako bi se ognili povrnitvi fizične meje s Severno Irsko.

V pričakovanju potrditve dogovora

Kaj zdaj sledi? Po današnji podpori dogovoru v Bruslju bo Mayeva prosila britanske poslance, da dogovor podprejo tudi v britanskem parlamentu.

13. decembra bo nato potekal vrh EU-ja in še eden 21. marca, kar naj bi bil tudi zadnji z Veliko Britanijo kot članico Unije. Po 29. marcu se nato za Veliko Britanijo začenja več kot leto in pol dolgo "prehodno obdobje" (do 31. decembra 2020). V tem času naj bi se urejale vse podrobnosti in razreševali morebitni zapleti, podjetja in posamezniki pa se bodo pripravljali na nova pravila, vzpostavljena med Veliko Britanijo in Unijo.

V tem obdobju bo še naprej veljalo svobodno premikanje med Unijo in Otokom, Velika Britanija pa bo lahko sklenila lastne trgovinske sporazume, ki pa bodo začeli veljati šele po 1. januarju 2021.

K. S.