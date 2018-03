Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jeklarji nemškega podjetja Salzgitter AG med delom v tovarni. Foto: Reuters Sorodne novice EU bo izvzet iz ameriških carin na jeklo in aluminij Dodaj v

EU poziva k stalnemu izvzetju iz ameriških carin na jeklo in aluminij

Trump odobril začasno izvzetje do 1. maja

23. marec 2018 ob 18:12

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Voditelji članic Evropske unije so v Bruslju pozvali k stalnemu izvzetju iz novih ameriških uvoznih carin na jeklo in aluminij, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump potrdil začasno izvzetje EU-ja iz ukrepov do 1. maja.

Za predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja je začasno izvzetje "dobra in slaba novica". Dobro je to, da Trump priznava EU kot celoto, ki je ni mogoče deliti na 28 delov. Slabo pa je, da časovni okvir ni realističen glede na število odprtih vprašanj, je poudaril Juncker po koncu vrha v Bruslju.

Voditelji so izrazili obžalovanje glede odločitve ZDA o uvedbi novih uvoznih carin na jeklo in aluminij, ker teh ukrepov ni mogoče utemeljiti z razlogi nacionalne varnosti in ker takšna sektorska zaščita ni primerna rešitev za prave težave presežne zmogljivosti, ki jih želi Unija reševati globalno, piše v sklepih.

Voditelji so se seznanili z začasnim izvzetjem EU-ja iz novih ameriških carin in pozvali, naj se to spremeni v stalno izvzetje.

Podprli so tudi prizadevanja Evropske komisije za zavarovanje interesov EU-ja in pridržanje pravice, da se Unija v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije (WTO) ustrezno in proporcionalno odzove na ameriške ukrepe.

Unija ob tem potrjuje zavezanost močnim čezatlantskim odnosom kot stebru varnosti in blaginje na obeh straneh Atlantika ter poudarja podporo dialogu o trgovinskih vprašanjih v skupnem interesu.

Cerar: Ne gre za pogajanja

Slovenski premier Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle, je pojasnil, da bo poskušal EU v mesecu do izteka začasnega izvzetja ZDA prepričati, da ti ukrepi nikakor niso primerni in da so celo škodljivi. Za zdaj ni jasno, kako bo potekal nadaljnji dialog in kaj Trump zahteva, je povedal Cerar in dodal, da ne gre za pogajanja. Razen tega, kar je javno znano, nimajo nobene druge informacije o Trumpovih odločitvah, je še dejal Cerar.

J. R.