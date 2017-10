EU predlaga skupno javno tožilstvo za nadzor zlorab proračuna

Podpira ga tudi Slovenija

5. oktober 2017 ob 17:05

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Evropski parlament je podprl predlog za ustanovitev evropskega javnega tožilstva, ki bo izvajalo nadzor nad proračunom Evropske unije. Po odobritvi parlamenta mora predlog potrditi še Svet EU-ja.

Urad evropskega javnega tožilca, ki bo z delom začel med letoma 2020 in 2021, bo pristojen za preiskavo in pregon kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo proračuna Evropske unije, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Namen evropskega javnega tožilstva je okrepiti boj proti goljufijam in zlorabi evropskih sredstev ter zaščita davkoplačevalcev.

V okrepljeno sodelovanje na tem področju je vključenih 20 članic, med njimi tudi Slovenija. Švedska, Nizozemska, Malta, Madžarska, Poljska, Velika Britanija, Irska in Danska trenutno ne sodelujejo, vendar se lahko kadarkoli priključijo.

Glavni tožilec in tožilci iz članic

Sedež evropskega javnega tožilstva bo v Luksemburgu, sestavljali pa ga bodo glavni tožilec in tožilci iz vseh sodelujočih držav. Njihova naloga bo vodenje vsakodnevnih kazenskih preiskav, ki jih bodo izvajali delegirani tožilci v vseh sodelujočih državah, so zapisali na spletni strani Evropskega parlamenta.

Parlament je skupne opredelitve kaznivih dejanj, povezanih z goljufijami, ki bodo v pristojnosti tožilstva, objavil 5. julija. Seznam kaznivih dejanj bi se v prihodnosti lahko razširil.

Nad porabo sredstev do zdaj bdele članice same

Trenutno so za preiskavo in pregon goljufij pri uporabi sredstev EU-ja pristojni zgolj državni organi. Evropsko javno tožilstvo bo omogočilo hitro izmenjavo informacij, koordinirane policijske preiskave, hitro zamrznitev in zaseg premoženja ter čezmejno aretacijo osumljencev. Tesno bo sodelovalo z uradom za evropsko pravosodno sodelovanje Eurojust in evropskim uradom za boj proti goljufijam.

Glasovanje v podporo ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva so pozdravili tudi v Evropski komisiji. Kot so sporočili, bo tožilstvo pripomoglo k zaščiti proračuna EU-ja in davkoplačevalskega denarja. Hkrati je komisija k sodelovanju pozvala še osmerico držav, ki se za zdaj tožilstvu ni pridružila.

EU lahko sprejme ustanovitveni akt

Prednostna naloga je ustanovitev tožilstva, da bo lahko čim prej začelo delovati, komisija pa bo naslednje leto predstavila nadaljnje ukrepe za razširitev pristojnosti novega organa. Današnja potrditev sicer pomeni, da lahko države članice EU-ja že naslednji teden sprejmejo ustanovitveni akt, so še zapisali pri Evropski komisiji.

J. R.