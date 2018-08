EU v Gazi zgradil fotovoltaično solarno polje, potrebno zaradi izraelske zapore

Izrael okupira Gazo 51 let, zapira pa jo 11 let

5. avgust 2018 ob 10:21

Gaza - MMC RTV SLO, STA

EU je dokončal gradnjo največjega fotovoltaičnega solarnega polja v Gazi, ki bo zagotavljalo električno energijo za obrat, ki razsoljuje vodo za 75.000 prebivalcev južne Gaze in ki ga je prav tako financiral EU. Izrael je preprečil, da bi polje odprli prej.

Z novim virom energije naj bi obrat do leta 2020 zagotovil pitno vodo za 250.000 ljudi v južni Gazi, so sporočili iz Bruslja.

Evropski komisar za sosedsko politiko Johannes Hahn je ob tem ta teden dejal, da omejena dobava energije v Gazi postavlja velike izzive za oskrbo tamkajšnjega prebivalstva s pitno vodo.

"Fotovoltaično solarno polje v Gazi bo zagotavljalo pitno vodo v Gazi in izboljšalo življenjske razmere ljudem, ki živijo na kriznem območju," je poudaril. Gre za dolgoročno naložbo EU-ja v Gazi, kjer je 97 odstotkov vode neprimerne za uživanje.

Projekti potrebni zaradi izraelske zapore

Kot je poročal izraelski časopis Jerusalem Post, ki se sklicuje na vire, je izraelska zapora Gaze za kakšen teden zamaknila odprtje solarnega polja.

Projekti, kot je to polje, so namenjeni oskrbovanju obrata za razsoljevanje vode z elektriko, med potrebnimi deli za njegovo obratovanje pa so tudi kabli in drugi deli za priključitev na električno omrežje. Prejšnji mesec je Izrael prepovedal vstop in izstop vseh komercialnih dobrin v Gazo in iz nje kot obliko kolektivne kazni zaradi dejanj palestinskega gibanja Hamas. Med prepovedanimi dobrinami so bili tudi materiali za infrastrukturne projekte, kot je solarno polje.

Na začetku tedna pa je Izrael naredil izjemo in dovolil vstop šestih tovornjakov s humanitarno opremo v Gazo, je poročal Jerusalem Post.

Kot je dejal Hahn, je pomanjkanje energentov ena glavnih težav pri zagotavljanju pitne vode za prebivalce Gaze. Izrael sicer že 11 let izvaja zaporo Gaze, kar vključuje tudi prepoved dobave goriva in plina. Zaradi zadnje tovrstne prepovedi med 16. in 24. julijem je prenehala delovati edina elektrarna v Gazi, ki je delno začela obratovati šele 26. julija.

Zaradi pomanjkanja goriva in neustreznega delovanja elektrarne, ki je bila tudi večkrat poškodovana in celo uničena v izraelskih zračnih napadih, obnova pa je počasna in neustrezna zaradi izraelske prepovedi uvoza potrebnih materialov, ima Gaza hude težave z oskrbo z elektriko.

Prebivalci Gaze imajo tako na dan na voljo le okoli štiri ure elektrike, gorivo pa potrebujejo za delovanje generatorjev, ki so še posebej potrebni v zdravstvenih ustanovah.

Izrael okupira, EU donira

EU je v proračunu za pomoč Palestini med letoma 2006 in 2017 namenil 128 milijonov evrov. Gre za naložbe v trajnostne vire energije, za pitno vodo in sanitarne storitve. V prihodnjih mesecih naj bi EU zagnal še več projektov v Gazi.

Marca je EU v Bruslju organiziral donatorsko konferenco, na kateri so se donatorji zavezali, da bodo prispevali 456 milijonov evrov za gradnjo osrednjega obrata za razsoljevanje vode, kar bo največji infrastrukturni projekt v Gazi. EU naj bi prispeval 77 milijonov evrov.

Gaza je pod izraelsko vojaško okupacijo od leta 1967, pod zaporo pa od leta 2007. Izrael tako nadzira meje Gaze, njen zračni prostor in ozemeljske vode, na območju redno izvaja zračne in topniške napade, z buldožerji pogosto vdira v Gazo, zapora pa onemogoča potovanje prebivalcev Gaze in normalno poslovanje. Od leta 2005 v Gazi sicer ni več nezakonitih izraelskih naseljencev.

Od protestov prebivalcev Gaze proti izraelski okupaciji in zapori ter za pravico beguncev in njihovih potomcev do vrnitev na njihove domove, ki so se začeli 30. marca, je Izrael v Gazi ubil 157 ljudi, med njimi tudi otroke in ženske, ranil pa jih je več tisoč, številne hudo.

B. V.