EU za krepitev vezi z vzhodnimi državami, ki so bile deležne le ohlapnih stališč

Lukašenko zavrnil povabilo

24. november 2017 ob 08:18,

zadnji poseg: 24. november 2017 ob 20:43

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Voditelji EU-ja in šestih vzhodnih sosed, nekdanjih sovjetskih republik, so se v Bruslju zavzeli za krepitev vezi, čeprav obstajajo nestrinjanja glede t. i. evropske perspektive vzhodnih partneric in konflikti v soseščini.

Namen partnerstva, ustanovljenega kmalu po vojni v Gruziji leta 2008, je okrepiti stabilnost v regiji ter politične in gospodarske odnose EU-ja z vzhodnimi sosedami, ne da bi pri tem še poslabšali odnose z Rusijo, ki ne želi izgubiti vpliva.

"Belorusija je med dvema velikima ognjema, Rusijo in EU-jem," je stanje ponazoril beloruski zunanji minister Vladimir Makej, ki je zastopal Belorusijo, saj se vrha beloruski predsednik Aleksander Lukašenko ni udeležil.

Lukašenko je bil tokrat prvič povabljen na vrh vzhodnega partnerstva, a je vabilo zavrnil. Pred tem ga na srečanja niso vabili, ker je bil na kazenskem seznamu, lani pa je EU sankcije proti njemu odpravil.

Tusk: EU zavezan podpori ozemeljski celovitosti partneric

Voditelji so se zavezali h krepitvi demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. EU ostaja zavezan podpori ozemeljski celovitosti, neodvisnosti in suverenosti vseh partneric, je dejal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Eno osrednjih vprašanj od vzpostavitve partnerstva leta 2009 je perspektiva vzhodnih partneric glede članstva v Uniji. Predvsem Ukrajina želi jasno perspektivo članstva, a v skupni izjavi je ponovljeno le ohlapno stališče EU-ja, da priznava evropske težnje nekaterih vzhodnih partneric in pozdravlja njihovo evropsko izbiro. "To ni širitveni ali pridružitveni vrh," je bil jasen predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Tusk je poudaril, da partnerstvo ni uperjeno proti Rusiji. "To ni geopolitično lepotno tekmovanje med Rusijo in EU-jem, temveč pravo partnerstvo med suverenimi državami," je izpostavil Tusk. Obenem je bivši poljski premier dejal, da je pol življenja živel v sovjetskem bloku, drugo polovico pa na zahodu, in poudaril, da ne bi niti za trenutek okleval pri izbiri, če bi to bilo lepotno tekmovanje.

Načrt 20 konkretnih projektov do leta 2020

Voditelji so se zavezali načrtu 20 konkretnih projektov do leta 2020, ki naj bi prinesli oprijemljive koristi državljanom Ukrajine, Gruzije, Moldavije, Armenije, Azerbajdžana in Belorusije, oblastem pa pomagali v boju proti korupciji in izvajanju reform.

Vrh je potekal v času konflikta v Ukrajini, a v EU-ju poudarjajo, da to ni prostor za reševanje konfliktov v soseščini. V skupni izjavi je sicer tudi poziv k spodbujanju miroljubnega reševanja konfliktov v regiji, a brez izrecne reference na vojno na vzhodu Ukrajine ali na zamrznjeni konflikt med Armenijo in Azerbajdžanom glede Gorskega Karabaha, s čimer nekatere partnerice niso zadovoljne.

Odnosi EU-Rusija na nizki točki

Odnosi EU-ja in Rusije so na najnižji točki po koncu hladne vojne. EU pravi, da ga skrbi ruska propaganda in kibernetski napadi. Britanska premierka Theresa May je na primer ob prihodu na vrh opozorila pred "dejanji sovražnih držav, kot je Rusija", ki poskušajo razdreti Evropo.

Vrhunec javnega zanimanja je partnerstvo doseglo v Vilni pred štirimi leti, ko je takratni predsednik Ukrajine Viktor Janukovič tik pred zdajci zavrnil podpis sporazuma o krepitvi odnosov z Unijo. Sledili so politični pretres v državi, destabilizacija Ukrajine, ruska priključitev Krima, spopadi na vzhodu Ukrajine.

G. V., B. V.