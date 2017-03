EU za pogajanja z Veliko Britanijo v dveh korakih

Theresa May za istočasna pogajanja

31. marec 2017 ob 10:26,

zadnji poseg: 31. marec 2017 ob 10:53

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je objavil smernice za pogajanja z Veliko Britanijo, v katerih predlaga, da bi pogajanja z Londonom potekala v dveh korakih.

V prvem koraku bi se pogajali o ločitvi, ko bo na njih dosežen zadosten napredek, pa se bodo lahko začela pogajanja o prihodnjem sodelovanju.

Predlog je v nasprotju z željami britanske premierke Therese May, ki se zavzema za to, da bi pogajanja o izstopu in prihodnjem sodelovanju potekala hkrati.

V smernicah je zapisano, da se bo EU pogajala konstruktivno in si bo prizadevala za sklenitev dogovora z Londonom, a mora biti pripravljena tudi na neuspeh.

VB uradno začela postopek izstopa

Tusk je smernice, ki postavljajo okvir za naslednje dve leti pogajanj, objavil, potem ko je Velika Britanija v sredo s sprožitvijo 50. člena pogodbe o EU-ju uradno začela postopek izstopa iz povezave.

Voditelji preostale sedemindvajseterice bodo smernice potrjevali na vrhu 29. aprila.

Tusk je na tiskovni konferenci na Malti dejal, da čeprav bodo pogajanja "težka, kompleksna, včasih celo konfliktna", upa, da bodo vse strani do njih pristopile pozitivno. "EU se tega ne bo lotevala kaznovalno - brexit je že sam po sebi dovolj kaznovalen," je dejal.

Ob tem je dodal, da EU deli britansko željo po tesnem sodelovanjnu. "Močne vezi, ki segajo onkraj gospodarstva in vključujejo sodelovanje pri varnostnih vprašanjih, ostajajo v našem skupnem interesu."

K. S.