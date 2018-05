EU želi okrepiti stalno vojaško sodelovanje med članicami

Kritiki svarijo pred zapiranjem vrat ameriški vojaški industriji

5. maj 2018 ob 16:25

Sofija - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Evropska unija namerava svojo stalno obrambno sodelovanje v uniji (Pesco) do konca leta še okrepiti, so sklenili na dvodnevnem neformalnem zasedanju obrambnih ministrov.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je ob zaključku zasedanja v Sofiji napovedala nove projekte držav Unije. O sodelovanju drugih držav pri Pescu, denimo Velike Britanije po brexitu in Turčije, naj bi se odločili do konca leta.

Ministre razburja predvsem francoska pobuda, da bi med članicami unije obstajal nekakšen okvir, ki bi omogočal tvorjenje koalicij, voljnih za morebitne intervencije. Analitiki za primer ponujajo posredovanje francoske vojske v Maliju - pomoč pri urejanju razmer v tej državi je nato delno prevzela tudi Unija, je za Radio Slovenija poročal Matjaž Trošt.

Mogherinijeva je poudarila, da na ministrski ravni o tem predlogu Pariza še niso govorili, pri čemer pa je poudarila, da so francoski načrti popolnoma skladni s krepitvijo evropskega obrambnega stebra.

Večja neodvisnost od ZDA

Ena osrednjih tem avstrijskega predsedovanja Evropskemu svetu bo ravno obramba in Pesco. Cilj stalnega obrambnega sodelovanja v EU je večja neodvisnost Unije od ZDA na področju obrambnih vprašanj, Unija pa se je že znašla pod kritikami, da zapira vrata ameriški in britanski vojaški industriji.

V okviru Pesca so ministri marca potrdili 17 projektov, julija pa želi Mogherinijeva razpravljati o novih, denimo predlog o posebnem programu za mirovne projekte EU-ja. Osrednji projekt sodelovanja med EU-jem in zvezo Nato je sicer izboljšanje vojaške mobilnosti v Evropi, kar bi lahko dosegli z boljšo infrastrukturo.

Priprave na vrh EU-Zahodni Balkan

Zasedanje je minilo tudi v znamenju priprav na zasedanje voditeljev Unije in Zahodnega Balkana, ki bo sredi meseca v Sofiji. Bolgarski premier Bojko Borisov je poudaril, da je cilj trajni mir na Zahodnem Balkanu, zavzel pa se je tudi za integracijo držav območja v EU in za rešitev spora med Makedonijo in Grčijo glede imena države.

Vrh EU-Zahodni Balkan 17. maja v Sofiji sicer ne bo širitveni vrh, ampak bo vseeno pomemben, ker kaže, da sta usodi EU-ja in Zahodnega Balkana povezani, je dejala Mogherinijeva.

Slovenija je vključena v projekta vojaške mobilnosti in mreže logističnih vozlišč, še pri petih projektih pa sodeluje kot opazovalka.

J. R.