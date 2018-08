EU želi prisiliti tehnološke gigante v brisanje objav s "teroristično vsebino"

Facebook in sorodna tehnološka podjetja so z Evropsko komisijo že podpisala en dogovor o cenzuriranju vsebin. Zdaj sledijo novi. Foto: EPA

Nove omejitve na svetovnem spletu

20. avgust 2018 ob 17:52

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Bruselj želi v prihodnje prisiliti tehnološka podjetja, kot sta Facebook in Twitter, da identificirajo in izbrišejo objave s teroristično propagando, drugače bodo morala plačati kazen.

Osnutek uredbe bodo v Bruslju objavili predvidoma prihodnji mesec. Komisar za varnost Julian King je pojasnil, da je bil napredek glede odstranjevanja terorističnih vsebin premajhen. Tehnološka podjetja bi morala ukrepati strožje, da bi bolje zaščitila evropske državljane, je dodal za časopis.

Čeprav podrobnosti uredbe še niso dorečene, časopis navaja, da nameravajo podjetja prisiliti, da objave, ki jim policija ali drugi organi pripišejo teroristično vsebino, odstranijo v roku ene ure. Če bo predlog uredbe uspešen, bo to prvič, da se bo EU lotil tehnoloških podjetij in njihovega obravnavanja nezakonitih vsebin. Do zdaj je namreč Bruselj ubiral bolj prostovoljni pristop za podjetja, ki niso pravno odgovorna za vsebino na njihovih spletnih straneh.

Evropska komisija je spomladi zaostrila prostovoljne smernice za tehnološka podjetja in jim naročila, da sporno vsebino umaknejo v eni uri. Že takrat so obljubili, da bodo preučili napredek in po potrebi oblikovali zakonodajo.

Pred uveljavitvijo morajo osnutek uredbe potrditi še v Evropskem parlamentu in večini članic. Uredba bo nato ustvarila pravno podlago za vse, ne glede na velikost in obiskanost spletne strani, je dejal King.

Različno velika podjetja imajo namreč na voljo različno količino sredstev, da se spopadejo s spornimi vsebinami, te pa se hitro širijo s platforme na platformo, je dodal.

O uredbi pa si niso na istem niti vsi komisarji, poroča časopis. Nekateri naj bi namreč še naprej zagovarjali spopadanje s takšnimi vsebinami na prostovoljni ravni, saj je bil to zelo uspešen pristop pri večjih podjetjih.

Iz Googla so tako sporočili, da so s svoje platforme YouTube odstranili več kot 90 odstotkov posnetkov s teroristično vsebino, ki je bila avtomatično označena za sporno. Polovica teh posnetkov pa je imela manj kot deset ogledov. Podobno so sporočili tudi s Facebooka.

Študija nevladne organizacije Counter Extremism Project je medtem razkrila, da je bilo med marcem in junijem na platformo YouTube iz 278 različnih profilov naloženih več kot 1.300 posnetkov, ki so bili povezani s skrajno Islamsko skupino. Skupaj so zbrali več kot 163.000 ogledov, poroča britanski BBC.