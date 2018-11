EU: Ženske zaslužijo 16,2 odstotka manj kot moški

Ženske imajo precej nižje pokojnine

26. oktober 2018 ob 17:22

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Ženske v Evropski uniji še vedno zaslužijo v povprečju 16,2 odstotka manj kot moški, so pred evropskim dnem enakega plačila, ki bo letos 3. novembra, sporočili v Bruslju.

Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega naprej prebivalke članic EU-ja zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Trenutno je to 16 odstotkov delovnega leta.

Med posameznimi državami Unije sicer obstajajo velike razlike glede plačne neenakosti med spoloma. V Belgiji, Italiji, Luksemburgu, Romuniji in Sloveniji ter na Poljskem je ta razkorak manjši od osmih odstotkov, medtem ko je v Avstriji, na Češkem, Nemčiji, Estoniji in Veliki Britaniji več kot 20 odstotkov.

K razliki v plačilu med spoloma prispeva kombinacija različnih dejavnikov: ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom, v podjetjih ne napredujejo, delajo v slabše plačanih sektorjih ali pa morajo pogosto prevzeti primarno skrb za družino.

Dva meseca brezplačnega dela

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in evropski komisarki za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile ter pravosodje - Marianne Thyssen in Vera Jourova - so izpostavili, da so ženske in moški enakopravni in da je to ena temeljnih vrednot EU-ja.

"Vendar ženske v primerjavi z moškimi še vedno dva meseca na leto delajo brezplačno. Tako stanje ni več sprejemljivo," so opozorili visoki evropski funkcionarji.

Razlika v pokojninah 36,6 odstotka

Ob tem so v Bruslju še dodali, da ta razlika v plačilu med spoloma ni nepoštena le načelno, ampak tudi v praksi, saj ženske postavlja v negotov položaj na njihovi poklicni poti in še toliko bolj po upokojitvi, saj razlika v pokojninah med spoloma znaša 36,6 odstotka.

Nujen dogovor o rešitvah

Evropska komisija je že pripravila vrsto predlogov za obravnavanje neenakosti v poklicnem in družinskem življenju. Evropski parlament in države članice v svetu EU-ja se morajo nujno dogovoriti o teh predlogih, ki bi omogočili konkretne rezultate, med katerimi so tudi večje pravice zaposlenih staršev in oskrbovalcev pri koriščenju dopusta za podporo njihovim družinam, so opozorili v Bruslju.

Dodali so, da bi morali čim prej sprejeti zakonodajo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ki jo je predlagala Evropska komisija. Ob tem so navedli, da tretjina Evropejk in Evropejcev v zadnjem letu ni mogla izkoristiti družinskega dopusta in samo štirje od desetih moških so koristili ali nameravajo koristiti starševski dopust.

Poklicna pot in skrb za družino

Evropska komisija je v okviru evropskega stebra socialnih pravic sprejela ukrepe, s katerimi bi zaposlenim staršem in skrbnikom omogočili, da lahko bolje napredujejo na svoji poklicni poti, hkrati pa jim omogočijo skrb za družino.

Predlog Evropske komisije o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja vključuje pravico vseh očetov do vsaj 10 dni dopusta ob rojstvu otroka. Predlagano je tudi, da bi plačan starševski dopust postal neprenosljiva pravica tako žensk kot moških. Moški bi s tem dobili močno spodbudo, da to možnost izkoristijo, namesto da se od žensk pričakuje, da za daljši čas prekinejo poklicno pot, medtem ko se moški običajno hitro vrnejo na delo. Ocenjujejo, da bi se ne nazadnje po zaslugi tega predloga povečala udeležba žensk na trgu dela.

Pogajanja z Evropskim parlamentom in svetom EU-ja potekajo in dogovor bi bilo mogoče doseči do konca leta. Evropska komisija je zato vse strani pozvala, naj si prizadevajo za ambiciozen kompromis.

B. V.