Europol zaprl profile na spletu, kjer so prodajali ponarejene izdelke

Preiskave še potekajo

3. maj 2018 ob 14:22

Haag - MMC RTV SLO, STA

Europol je v svoji najobsežnejši akciji zasegel več kot 20.000 kosov ponarejenih izdelkov in zaprl več kot 1.000 profilov na družbenih omrežjih, kjer so te izdelke prodajali.

Med zaseženimi predmeti so bili med drugim ponarejena zdravila, telefoni, nakit, očala in ure, so sporočili iz Haaga.

V operaciji Afrodita so sodelovali preiskovalci iz Belgije, Bolgarije, Cipra, Grčije, Irske, Italije, Portugalske, Španije in Velike Britanije. Preiskali so več kot 250 ljudi, ki so prek spleta, predvsem na družbenih omrežjih, prodajali ponarejene izdelke in piratske kopije intelektualne lastnine. Proti več kot 100 osumljenim so vložili obtožnico, več preiskav pa še vedno poteka.

Cveti kriminal, povezan s krajo intelektualne lastnine

Europol je opozoril, da na spletu cveti kriminal, povezan s krajo intelektualne lastnine, opaženo pa je povečanje števila spletnih trgovin s tovrstno vsebino predvsem na družbenih omrežjih, kjer lažje ponujajo lažne izdelke. Potrošnike je treba obvestiti o takšnih straneh, saj jih vodijo kriminalna združenja, so dodali.

Prodajalci običajno oglašujejo izdelke s ceno na svojih straneh na družbenih omrežjih, potem pa prek različnih kanalov, na primer aplikacij za pošiljanje zasebnih sporočil, posredujejo informacije o plačilu, ki se najpogosteje izvrši prek ponudnika Paypal.

Preiskovalci so spletne trgovine s ponarejenim blagom na različne načine iskali po spletu, med drugim z uporabo iskalnikov, družbenih omrežij ter posebnih algoritmov.

B. V.