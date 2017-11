Evropska agencija za zdravila in Evropski bančni organ v Amsterdamu oz. Parizu

Slovenija želi sedež varnostno-nadzornega centra Galileo

20. november 2017 ob 19:56

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Članice EU-ja so v Bruslju odločale o novih sedežih za Evropsko agencijo za zdravila (Ema) in Evropski bančni organ (Eba), ki sta zdaj v Londonu. Novi lokaciji bosta Amsterdam oz. Pariz.

Po izstopu Velike Britanije iz EU-ja se bosta namreč sedeža Eme in Ebe selili na ozemlje Unije.

Da bo sedež Evropske agencije za zdravila z okoli 900 zaposlenimi, za katerega sta se potegovala Amsterdam in Milano, v nizozemskem mestu, je določil žreb, saj sta imeli mesti v tretjem krogu glasovanja enako število glasov.

Ema je pristojna za znanstveno vrednotenje, nadzor in spremljanje varnostnih vidikov zdravil v EU-ju. Ključna je za zagotavljanje dobrega delovanja enotnega trga zdravil v EU-ju, pojasnjujejo v Bruslju. Evropska komisija mora zdaj pripraviti zakonodajni predlog za selitev agencije iz Londona v Amsterdam. Slovenija je v tej bitki podpirala Milano.

Zaposleni niso hoteli v vzhodno Evropo

Pred glasovanjem so odmevale pritožbe zaposlenih v agenciji, ki so nasprotovali selitvi v številna mesta, zlasti vzhodnoevropska, ki so kandidirala za sedež. Grozili so tudi z odstopom.

Za sedež agencije za zdravila se je najprej potegovalo 19 kandidatov: Amsterdam, Atene, Barcelona, Bonn, Bratislava, Bruselj, Bukarešta, Dublin, Dunaj, Helsinki, Koebenhavn, Lille, Malta, Milano, Porto, Sofija, Stockholm, Varšava in Zagreb. Tik pred glasovanjem so od kandidature odstopile Hrvaška, Malta in Irska.

Eba v Pariz

Nov sedež Evropskega bančnega organa z okoli 200 zaposlenimi pa bo v glavnem mestu Francije. Zanj se je potegovalo osem mest, in sicer Bruselj, Dublin, Dunaj, Frankfurt, Luksemburg, Pariz, Praga in Varšava. Največ glasov v prvem krogu so dobili Pariz, Frankfurt in Dublin.

Trgovanje s položaji in interesi

Pri takšnih odločitvah gre za trgovanje z najrazličnejšimi položaji in interesi. Tako se kmalu sprosti vodstveni položaj evrske skupine, preseliti pa bo treba tudi del varnostno-nadzornega centra Galileo, ki ima sedež v Veliki Britaniji in Franciji.

Slovenska vlada je prejšnji teden sprejela sklep o kandidaturi Slovenije za sedež Galilea, kar po poročanju Slovenske tiskovne agencije verjetno igra vlogo pri slovenski taktiki pri današnjem trgovanju.

B. V.