Evropska komisija o prodaji NLB-ja: Slovenija mora spoštovati zaveze

Članice so odgovorne za spoštovanje svojih zavez poudarja Evropska komisija

26. oktober 2017 ob 13:58,

zadnji poseg: 26. oktober 2017 ob 15:00

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je po sestanku glede NLB-ja v Bruslju poudarila pomen spoštovanja zavez in ne pristaja na splošen odlog prodaje, za kar se zavzema vlada.



"Prodaja 75-odstotnega državnega deleža v NLB-ju je pomembna zaveza za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti banke, na podlagi katere je komisija leta 2013 odobrila znatno državno pomoč NLB-ju. Članice so odgovorne za spoštovanje svojih zavez," so poudarili.

"Komisija in slovenske oblasti ostajajo v stiku z namenom razprave o slovenskih načrtih za uresničitev odločbe o državni pomoči, še zlasti zaveze za prodajo 75-odstotnega deleža banke," so sporočili s komisije po sestanku finančne ministrice Mateje Vraničar Erman in komisarke za konkurenco Margrethe Vestager. Ob tem so spomnili, da so na zahtevo Slovenije maja letos odobrili postopnejšo prodajo v dveh korakih.

Dva možna scenarija

Evropska komisija bi se pa bila pripravljena nadalje pogovarjati zlasti o možnosti prodaje manjšega deleža banke znanemu kupcu do konca leta ob ustreznih kompenzacijskih ukrepih, torej o t. i. pred-IPO postopku, so sporočili s finančnega ministrstva po sestanku v Bruslju. Poleg te ostaja na mizi še ena možnost: da se sankcija prodaje podružnic v državah Zahodnega Balkana nadomesti z drugačno obliko sankcije, finančno odmero banke državi, ki je zagotovila državno pomoč, je pojasnila Vraničar Ermanova.

"S komisarko je dogovorjeno, da bomo ti dve možnosti v prihodnje podrobno preučili na tehnični ravni in da se bova v najkrajšem možnem času ponovno sestali in pogledali napredek," je povedala ministrica.

Slovenija je doslej zaveze izpolnila in tudi tokrat naša prizadevanja ne gredo v smeri neizpolnitve zavez, ampak v smeri izpolnitve zavez, ki bo poštena in pravična do slovenskih davkoplačevalcev, je še poudarila ministrica.

Slovenija bi morala zaradi obsežne državne pomoči NLB-ju v sklopu sanacije bank leta 2013 skladno z enkrat že spremenjenimi zavezami do konca tega leta prodati najmanj polovico delnic 100-odstotno državne banke, preostalo pa do konca 2018. V skladu s prvotno zavezo bi morala tri četrtine NLB minus eno delnico prodati do konca tega leta.

G. C., Al. Ma.