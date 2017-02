"Evropska komisija zaščito geografskih označb jemlje zelo resno in slovensko vino teran je ena od teh označb"

Opomin Hrvaški ne predjudicira nadaljnjih dejanj Bruslja

17. februar 2017 ob 14:46

Bruselj - MMC RTV SLO

Opozorilo Hrvaški, da je treba zagotoviti popolno spoštovanje veljavne zaščite slovenskega terana, ne pomeni, da bo komisija proti Hrvaški sprožila pravni postopek zaradi terana, niti tega postopka ne izključuje, pravijo v Bruslju.

Slovensko ministrstvo za kmetijstvo je Evropski komisiji poslalo pritožbo, da hrvaški organi ne zagotavljajo pomoči pri nadzoru kršenja pravic, ki izhajajo iz zaščitene označbe porekla slovenskega vina teran.

Evropska komisija je v odgovoru na slovensko pritožbo sporočila, da je hrvaške organe opozorila, da je treba kljub postopkom za pripravo delegiranega akta, ki naj bi Hrvaški omogočal omejeno izjemo pri uporabi imena teran, zagotoviti popolno spoštovanje veljavne zaščite slovenskega vina teran.

V Bruslju so potrdili, da so po prejetju slovenske pritožbe naslovili pismo na hrvaške oblasti. Vendar pa "to nikakor ne prejudicira morebitnega nadaljnjega ukrepanja komisije v povezavi s tem vprašanjem", je poudaril govorec komisije Daniel Rosario. Komisija pa po njegovih besedah zaščito geografskih označb jemlje zelo resno in slovensko vino teran je ena od teh označb.

Slovenski proizvajalci terana so tako v skladu z veljavnimi pravili EU zaščiteni pred komercialno uporabo imena teran za druga vina, ki ne spoštujejo enakih predpisov kot vino z zaščiteno označbo porekla teran iz slovenske kraške regije, je še dejal.

Poleg slovenskega ministrstva so se komisiji pritožili tudi slovenski proizvajalci terana. Njihovo pritožbo komisija še preučuje.

Evropska komisija bo ugodila Hrvaški

Evropska komisija vzporedno pripravlja delegirani akt, s katerim želi Hrvaški dodeliti omejeno izjemo pri uporabi imena teran, tako da bo lahko ime sorte grozdja teran uporabljala pri označevanju vina z zaščiteno označbo porekla z imenom Hrvatska Istra.

Ob tem poudarja, da bo treba pri označevanju upoštevati stroge pogoje. Napis teran bo moral biti manjši kot napis Hrvatska Istra in oba naziva bosta morala biti v istem vidnem polju, torej na sprednji ali hrbtni strani steklenice, tako da ne bi bilo zavajanja potrošnikov. Hrvaška tudi po sprejetju delegiranega akta v skladu z veljavno zaščito slovenskega terana ne bo smela prodajati vina, ki ne bo skladno z vsemi predpisi.

G. C.