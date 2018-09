Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kritiki hitremu postopku izbire Martina Selmayrja očitajo netransparentnost. Foto: Reuters Sorodne novice Afera Selmayr: sporno napredovanje vodje Junckerjevega kabineta Dodaj v

Bruselj zavrača očitke evropske varuhinje človekovih pravic glede napredovanja Selmayrja

Sporno napredovanje razburilo Evropski parlament

4. september 2018 ob 17:40

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija zavrača očitke v poročilu evropske varuhinje človekovih pravic Emily O'Reilly o napredovanju nekdanjega vodje kabineta predsednika Evropske komisije Martina Selmayrja na najvišji nepolitični položaj v administraciji te institucije.

Varuhinja v poročilu o primeru Selmayr, ki je takoj po spornem imenovanju februarja sprožil burne odzive v Bruslju, zlasti v Evropskem parlamentu, navaja več nepravilnosti zaradi nespoštovanja črke ali duha zakona.

Poudarja umetno ustvarjanje občutka nujnosti zapolnitve položaja generalnega sekretarja komisije in med drugim ugotavlja, da je komisija v odzivu na utemeljene pomisleke o tem primeru komunicirala "obrambno, izmikajoče se in občasno agresivno".

To po oceni varuhinje človekovih pravic spodkopava težko pridobljen ugled administracije EU-ja in zaupanje javnosti. Kritična je tudi do vseh komisarjev: "Nenavadno je, da noben komisar ni postavil pod vprašaj imenovanja generalnega sekretarja."

Zaradi teh nepravilnosti varuhinja poziva komisijo, naj opredeli poseben in ločen postopek imenovanja generalnega sekretarja ter tako poskrbi za to, da se ta zgodba ne ponovi.

Ob tem poudarja, da se njena preiskava, ki sicer temelji na dveh ločenih pritožbah francoskih in nizozemskih evropskih poslancev, ni nanašala na ocenjevanje samega Selmayrja, ki je po njenem mnenju sposoben uradnik EU-ja in predan EU-ju.

Komisar: Varuhinja ne izpodbija zakonitosti

Evropski komisar Günther Oettinger, pristojen za kadrovske zadeve, je v odzivu poudaril, da se komisija ne strinja z vsemi vidiki poročila, a pozdravil dejstvo, da varuhinja ne izpodbija ne zakonitosti postopka ne izbire Selmayrja.

Glavni govorec komisije Margaritis Schinas je nato v odzivu na očitke varuhinje navedel "neprimerljivo transparentnost" komisije v tem primeru, češ da so varuhinji posredovali 11.000 strani gradiva.

V komisiji tudi zavračajo poziv k spremembam postopka imenovanja zgolj svojega generalnega sekretarja, saj da so takšni položaji tudi v drugih institucijah in da se morajo o tem pogovarjati vse institucije.

S tem namenom so v komisiji za 25. september napovedali institucionalno okroglo mizo o tem, kako izboljšati postopke imenovanja. Na poročilo varuhinje pa se mora komisija odzvati v treh mesecih, torej do 4. decembra.

Evropski poslanci in poslanke so bili do Selmayrjevega napredovanja zelo kritični. Nekateri so ga označili za "administrativni udar", drugi so opozorili, da to resno škodi verodostojnosti EU-ja in da bo zasenčilo prihodnje evropske volitve, a nezakonitosti ne očita nihče.

B. V.