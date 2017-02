Evropska ombudsmanka: EK naj pokaže dokumentacijo o teranu

Rok je 15. maj

22. februar 2017 ob 15:04

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska ombudsmanka je Evropski komisiji priporočila, naj slovenskim pridelovalcem terana popolnoma razkrije dokumente povezane s teranom, kar so zahtevali slovenski pridelovalci.

Slovenski pridelovalci terana so se že julija 2015 obrnili na evropsko varuhinjo človekovih pravic zaradi nerazkritja vsebine dokumentacije, s katero je Hrvaška zahtevala izjemo za označevanje vina teran, prejšnjo sredo pa so prejeli odgovor ombudsmanke. Ta je Evropski komisiji (EK) izdala priporočilo, naj slovenskim pridelovalcem terana popolnoma razkrije dokumente v zvezi z domnevno hrvaško zahtevo.

Iz civilne iniciative za spoštovanje zaščite vina teran so sporočili, da je varuhinja med drugim ugotovila, da se je EK neupravičeno skliceval na izjemi varstva poslovnih interesov in varstva postopka odločanja, saj v omenjenih dokumentih ni nikakršnih poslovno občutljivih podatkov, poleg tega pa ima EK obveznost zagotavljanja najširšega možnega dostopa do dokumentov, kadar deluje na podlagi delegiranih pristojnosti.

Varuhinja odziv EK-ja pričakuje do 15. maja, in sicer v obliki podrobnega mnenja, ki lahko obsega sprejem priporočila in način njegove izvedbe.

Iniciativa je optimistična

Predsednik civilne iniciative Marjan Colja je izpostavil, da je po ugotovitvah ombudsmanke komisija delovala nepregledno in deloma nezakonito in da so v hrvaškem dokumentu tudi zavajanja, kot npr. trditev, da se trta teran izvorno nahaja v Istri, nikjer pa ni omenjenega območja Krasa.

Pismo je za slovenske pridelovalce sicer spodbudno. Do 15. maja bi tako lahko dobili vpogled v dokumentacijo, a Colja po drugi strani ne pričakuje, da bi sklep ombudsmanke bistveno vplivala na odločitev komisije. Že dejstvo, da je predsednik komisije Jean-Claude Juncker izjavil, da se v Sloveniji ne namerava pogovarjati o vinu, po njegovem mnenju namreč nakazuje na to, da "je zanje ta debata preveč obremenilna".

A. Č.