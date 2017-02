Evropska ombudsmanka: Evropska komisija naj pokaže dokumentacijo o teranu

Rok je 15. maj

22. februar 2017 ob 15:04,

zadnji poseg: 22. februar 2017 ob 16:44

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska ombudsmanka je Evropski komisiji priporočila, naj slovenskim pridelovalcem terana popolnoma razkrije dokumente, povezane s teranom. Za ministra Dejana Židana pismo pomeni, da je Slovenija imela prav.

Slovenski pridelovalci terana so se že julija 2015 obrnili na evropsko varuhinjo človekovih pravic zaradi nerazkritja vsebine dokumentacije, s katero je Hrvaška zahtevala izjemo za označevanje vina teran, prejšnjo sredo pa so prejeli odgovor ombudsmanke. Ta je Evropski komisiji (EK) izdala priporočilo, naj slovenskim pridelovalcem terana popolnoma razkrije dokumente v zvezi z domnevno hrvaško zahtevo.

Iz civilne iniciative za spoštovanje zaščite vina teran so sporočili, da je varuhinja med drugim ugotovila, da se je EK neupravičeno skliceval na izjemi varstva poslovnih interesov in varstva postopka odločanja, saj v omenjenih dokumentih ni nikakršnih poslovno občutljivih podatkov, poleg tega pa ima EK obveznost zagotavljanja najširšega možnega dostopa do dokumentov, kadar deluje na podlagi delegiranih pristojnosti.

Varuhinja odziv EK-ja pričakuje do 15. maja, in sicer v obliki podrobnega mnenja, ki lahko obsega sprejetje priporočila in način njegove izvedbe.

Židan: Pomemben premik

Slovenija je v zvezi s to težavo v ponedeljek poslala tudi pismo podpredsedniku komisije Fransu Timermansu, je dejal kmetijski minister Dejan Židan. "Apeliramo, da se zaustavi ali prekine sprejemanje delegiranega akta, da Slovenija dobi vpogled v dokumente hrvaške strani," je povedal.

"To priporočilo dokazuje, da so bile slovenske trditve točne. Obenem pomeni tudi pomemben premik. Varuhinja je poudarila, da razlog za varovanje poslovnih skrivnosti za nerazkritje vsebine hrvaške vloge ne zdrži. Prav tako tu ne gre za varovanje postopka, saj ima Slovenija kot stranka v postopku pravico do vpogleda v vso dokumentacijo," pa je pokomentiral pismo ombudsmanke.

Iniciativa je optimistična

Predsednik civilne iniciative Marjan Colja je poudaril, da je po ugotovitvah ombudsmanke Komisija delovala nepregledno in deloma nezakonito ter da so v hrvaškem dokumentu tudi zavajanja, npr. trditev, da se trta teran izvorno nahaja v Istri, nikjer pa ni omenjeno območje Krasa.

Če bo EK upošteval priporočilo, bi slovenski pridelovalci 15. maja lahko dobili vpogled v dokumentacijo. A Colja ne pričakuje, da bi sklep ombudsmanke bistveno vplival na odločitev EK-ja. Že dejstvo, da je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavil, da se v Sloveniji ne namerava pogovarjati o vinu, po njegovem mnenju nakazuje, da "je zanje ta debata preveč obremenilna".

A. Č.