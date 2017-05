Evropsko sodišče: Nedržavljani EU-ja imajo lahko pravico do bivanja v Uniji

Upoštevati bo potrebno več dejavnikov

11. maj 2017 ob 09:00

Luxemburg - MMC RTV SLO

Evropsko sodišče je na konkretnem primeru državljanke Venezuele, ki ima otroka z nizozemskim državljanom, dosodilo, da imajo lahko nedržavljani EU-ja pravico do bivanja v EU-ju, če so njihovi otroci državljani EU-ja.

Sodišče (ECJ) je presojalo v primeru ženske iz Venezuele, ki je prišla na Nizozemsko s turistično vizo in je imela leta 2009 otroka z državljanom Nizozemske, s katerim je živela v Nemčiji do njune ločitve leta 2011. Takrat je ženska s hčerko odšla in postala odgovorna za njeno skrb brez podpore očeta.

Kot poroča BBC, so ji nizozemske oblasti zavrnile prošnjo za socialno pomoč in otroški dodatek, saj ženska ni imela pravice do bivanja. Sodišče pa je zdaj dosodilo, da evropska zakonodaja ne dovoljuje članicam EU-ja, da sprejemajo odločitve, ki bi blokirale zakonite pravice družinskih članov državljana EU-ja, v tem primeru otroka, ki je nizozemska državljanka po očetu.

Sodišče tako meni, da bi vsako ogrožanje materine pravice do bivanja v EU-ju otroka prikrajšalo za uživanje njenih pravic, ki izhajajo iz evropske zakonodaje.

Sodba se sicer nanaša na primere, kjer je otrok odvisen od starša, kar pomeni, da bi moral otrok zapustiti ozemlje EU-ja, če bi to moral storiti tudi starš. To pomeni, da bi bilo teba v konkretnem primeru upoštevati več dejavnikov, od starosti, otrokovega razvoja in njegovih/njenih čustvenih vezi z vsakim od staršev.

Po sodbi ECJ-ja mora zdaj nizozemsko sodstvo sprejeti končno odločitev v tem primeru.

Pravice nedržavljanov spet v ospredju

Pravice nedržavljanov EU-ja so spet v ospredju pozornosti v času pogajanj glede britanskega odhoda iz EU-ja. Eden od razlogov, ki so jih za izstop iz Unije navajali nekateri zagovorniki brexita, je bil sicer tudi "vmešavanje" ECJ-ja v delo nacionalnih sodstev na področju priseljevenja, še poroča BBC. V četrtek bo v Evropskem parlament u zasedanje na temo pravic EU državljanov v Veliki Britaniji.

B. V.