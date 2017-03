Foto: Juncker o zaščiti terana: Preučili bomo nova dejstva

Slovenijo vidi kot gonilno silo EU-ja

2. marec 2017 ob 06:52,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 17:47

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je po srečanju s premierjem Mirom Cerarjem glede vprašanja zaščite terana dejal, da bodo v komisiji preverili resničnost novih dejstev.

Juncker je na novinarski konferenci po dvostranskem srečanju na Brdu dejal, da bodo v komisiji ponovno preučili vse novosti v povezavi z delegiranim aktom o izjemi za Hrvaško glede terana. "Preveriti moramo resničnost novih dejstev. Če citiram Johna Maynarda Keynesa: Če se dejstva spreminjajo, se spreminja moja odločitev."

Cerar je predtem dejal, da je Junckerju izrazil pričakovanje, da bo Evropska komisija ustavila postopke za sprejem delegiranega akta. Po besedah slovenskega premierja je stališče Slovenije glede terana znano in ga ni spreminjala. "Teran je za nas slovensko vino s slovenskim poreklom ... Ob tem sem izrazil jasno pričakovanje, da glede na nova dejstva, ki so bila predstavljena ta teden, predsednik pretehta odločitev in na koncu ustavi postopek."

"Želim si Evropo prihodnosti"

Osrednji del pogovorov sta sogovornika namenila prihodnosti Evrope. Cerar je poudaril, da si Slovenija želi bolj povezane in trdnejše Evrope, in ob tem dejal, da se zaveda, da je za "EU prišla ura resnice".

"Moje stališče je zelo jasno: želim si Evropo prihodnosti in ne preteklosti. Ne želim si, da bi se EU vračal v čase, ki so pripeljali do hudih posledic za vse nas, zato menim, da moramo skupaj najti odgovore na tiste ideje, ki jih danes nekateri ponujajo kot populistične rešitve, Evropo pa skušajo peljati v 1. polovico 20. stoletja." Kot je dejal, sta oba z Junckerjem zagovornika integrirane Evrope in oba se zavedata pomena miru, demokratičnih vrednot in solidarnosti.

Ob tem je dejal, da sta s sogovornikom govorila o petih scenarijih, a da je mogoče, da bo teh pet scenarijev pripeljalo tudi do šestega ali sedmega scenarija.

"Kratkoročno, vsaj še letos ali nekoliko dlje, moramo težiti k temu, da že obstoječe pogodbe že implementiramo, da dokažemo, da je lahko EU že na obstoječih podlagah še vedno učinkovit in človeku prijazna skupnost, ki omogoča perspektivno mladih."

Predsednik Evropske komisije je glede prihodnosti EU-ja dejal, da mora EU končati integracijo, a "nikoli ne bo država", in da mora delovati ne proti narodom in državam članicam, temveč skupaj z njimi. "To je pomembno za male države članice. Te imajo enake pravice kot velike članice in tudi enako dostojanstvo. To dostojanstvo moramo ohraniti," je prepričan prvi mož Evropske komisije.

Eno od novinarskih vprašanj se je navezovalo tudi na vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško. Juncker je dejal, da zagovarja spoštovanje odločitve arbitražnega sodišla, k temu pa poziva tudi vpletene strani.

Juncker se bo srečal tudi s predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom in s predsednikom republike Borutom Pahorjem.

Višegrajska četverica proti EU-ju različnih hitrosti

Medtem so se v Varšavi sešli predsedniki vlad višegrajske četverice (Poljska, Češka, Madžarska in Slovaška) in izrazili nasprotovanje Evropski uniji več hitrosti. "Ne strinjamo se z razlikami v EU-ju in se nikoli ne bomo," je po srečanju povedala poljska premierka Beata Szydlo. "Ne želimo več ali manj Evrope, temveč boljšo Evropo." V skupni izjavi so zapisali, da od predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska pričakujejo uskladitev mnenj še pred vrhom EU-ja konec meseca v Rimu.

Pomemben del obiska je tudi dialog z mladimi. V Festivalni dvorani je potekal pogovor Junckerja, Cerarja in evropske komisarke za promet Violete Bulc z mladimi o prihodnosti EU-ja.

Nekaj poudarkov iz debate:

"Ne bom vam obljubil, da bo vsakdo izmed vas imel zagotovljeno stabilno službo. Zdaj mladi vedo, da bodo vsaj 10-krat v karieri zamenjali službo. To ni problem, če so dobro izobraženi in imajo znanja. Dejstvo pa je, da je drugače kot pred desetletji." Juncker o položaju in prihodnosti mladih

"Moč evropske unije ni v vojaški moči, ampak v vrednotah. Če pogledamo v zgodovino Evrope, lahko vidimo, da je EU izjemen dosežek, ki se ga premalo zavedamo." Cerar o ključni osnovi EU-ja.

"Na to vprašanje morajo odgovoriti posamezne države, to ni stvar Evropske komisije." Juncker o tem, kdaj bo v EU-ju urejena legalizacija marihuane.

"Raje bi svoj delovnik posvetil bolj konstruktivnim zadevam, kot pa da se ure in ure ukvarjam z brexitom. Ne mislim, da bodo Veliki Britaniji sledile druge države, čeprav novi ameriški predsednik vabi članice k temu. Drugi ne bodo odšli, temveč bodo novi prišli, toda ne pred letom 2019." Juncker o brexitu

