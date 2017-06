Glavni pogajalec EU-ja Londonu: "Lahko začnemo že jutri zjutraj"

Mayeva popoldne v Parizu

13. junij 2017 ob 15:19

Bruselj/London - MMC RTV SLO/STA

Glavni pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier je Veliko Britanijo opozoril, naj ne "izgublja časa," pogajalec Evropskega parlamenta Guy Verhofstadt pa od britanske premierke Therese May zahteva razjasnitev pogajalskega stališča.

"Skrbi me, da čas teče, teče hitreje, kot mislimo. Vprašanja, s katerimi se bomo morali soočiti, so namreč zelo kompleksna," je poudaril. "Za oblikovanje pogojev za urejen izstop bomo potrebovali več mesecev (...) zato ne izgubljajmo časa," je še dejal Barnier v svojem prvem intervjuju za evropske časnike, v katerem je obžaloval, da so od sprožitve 50. člena lizbonske pogodbe in s tem začetka pogajanj minili že trije meseci.

Ob tem je dejal, da je drugih 27 držav članic "pripravljenih."Lahko začnemo že jutri zjutraj, ta teden, 19. junija, kot sem predlagal." Po njegovih besedah si v Bruslju želijo čimprejšnjega začetka uspešnih pogajanj. "Zato pa potrebujem britansko delegacijo z vodjo, ki bo stabilna, odgovorna in bo imela mandat," je dejal in dodal, da "ne morem začeti pogajanj sam s seboj."

Ob tem je dejal, da želi dogovor skleniti do oktobra 2018, kar bi omogočilo parlamentom posameznih držav članic in Evropskemu parlamentu, da bi imeli dovolj časa za potrjevanje dogovora, da bi potem lahko Velika Britanija unijo zapustila do konca marca 2019, ko se izteče dvoletni rok za pogajanja.

Verhofstadt: Negotovost ne more več trajati

Pritisk na London stopnjuje tudi pogajalec Evropskega parlamenta Verhofstadt, ki je od britanske vlade zahteval, naj razjasni svoje stališče glede pogajanj o brexitu. "Nestrpno pričakujemo stališče britanske vlade glede pogajanj. Negotovost ne more več trajati," je na Twitterju zapisal evropski poslanec iz vrst liberalcev (ALDE).

Z brexitom EU "ne bodo zapustili zgolj torijci, ampak celotno Združeno kraljestvo. Slišan mora biti glas vseh," je dodal glede četrtkovih volitev. Na volitvah po njegovih besedah ni bila izražena podpora trdemu brexitu, vendar pa je odgovornost britanske vlade, da ga upošteva.

Kot poroča Daily Telegraph, naj bi se nekateri ministri konservativne vlade na skrivaj sestali s predstavniki opozicijskih laburistov in z njimi razpravljali o omilitvi stališč Mayeve glede priseljevanja, evropske carinske unije in enotnega trga v pogajanjih o brexitu.

Mayeva pri Macronu

Mayeva se bo danes sestala z vodjo severnoirskih unionistov (DUP) Arlene Forster, s katerimi naj bi konservativci sestavili vlado. Pred srečanjem z Mayevo se je Fosterjeva že sestala s svojimi desetimi poslanci v parlamentu. Vodja DUP je v ponedeljek obljubila, da bo skupaj s stranko skušala "pomagati vrniti stabilnost državi v tem času sprememb".

Mayeva se bo popoldne v Parizom sestala tudi s francoskim predsednik Emmanuelom Macronom, ena od glavnih tem pa bo brexit, zvečer pa se bosta udeležila tudi prijateljske nogometne tekme med Francijo in Veliko Britanijo.

K. T.