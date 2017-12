Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Evrsko območje že leta sili Grčijo v obsežno privatizacijo. Zdaj so na vrsti elektrarne. Foto: EPA Prezadolžena Grčija je od leta 2010 prejela za več kot 300 milijard evrov t. i. finančne pomoči v obliki posojil. Foto: EPA Dodaj v

Grčija dosegla dogovor s posojilodajalci. Sledi privatizacija elektrarn.

Evropska komisija zadovoljna z dogovorom

3. december 2017 ob 10:33

Atene,Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Grčija je dosegla predhodni dogovor z mednarodnimi posojilodajalci, v skladu s katerim bo država med drugim privatizirala štiri najpomembnejše elektrarne.

Prezadolžena država bo tako prejela novo posojilo v višini približno pet milijard dolarjev v zameno za izpolnitev novih reform in sprejetje dodatnih varčevalnih ukrepov.

Predstavniki t. i. trojke (Mednarodni denarni sklad, Evropska centralna banka in Evropska komisija) so pojasnili, da je bil dogovor dosežen na tehnični ravni, v ponedeljek pa ga bodo predstavili ministrom na zasedanju evroskupine. Atene so se po njihovih besedah zavezale, da bodo čim prej izvedli vse potrebno za končanje tretje revizije.

Dogovor naj bi finančni ministri članic evrskega območja potrjevali na zasedanju 22. januarja, če bo grški parlament do takrat potrdil zahtevane reforme.

Na vrsti privatizacija elektrarn

Na tokratnih pogovorih je bila ključna tema odprtje grških trgov elektrike in plina, ki ju sedaj obvladujeta državna operaterja. Že v petek zvečer je grški minister za energetiko Gjorgos Statakis napovedal obsežno privatizacijo. Tako bodo prodali štiri najpomembnejše elektrarne, ki so zdaj v lasti državne družbe DEI. Sindikat je zato že napovedal stavke proti prodaji.

Posojilodajalci za revizijo zakona o stavkah

Med spornimi vprašanji je bila tudi predlagana revizija zakona o stavkah, ki naj bi, tako upajo tuji posojilodajalci, zmanjšala možnosti večjih prekinitev dela v industriji.

Govora je bilo tudi o ohranjanju nižjega prometnega davka za grške otoke, na katerih še vedno biva na tisoče beguncev, o nadaljnjih varčevalnih ukrepih v javni upravi in o za več kot sto milijard evrov slabih kreditov v bankah, poročata francoska tiskovna agencija AFP in nemška tiskovna agencija DPA.

Grčija je od leta 2010 prejela za več kot 300 milijard evrov pomoči v obliki posojil. V sklopu prvega programa iz leta 2010 110 milijard, v sklopu drugega iz leta 2012 172,6 milijarde, za tretji program iz leta 2015, ki se bo iztekel avgusta prihodnje leto, pa je predvidenih do 86 milijard evrov posojil.

B. V.