Hladna prha za Thereso May: Po potrditvi dogovora niz odstopov

Vrh EU-ja bo 25. novembra

15. november 2018 ob 08:50,

zadnji poseg: 15. november 2018 ob 11:26

Bruselj,London - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA, Reuters

Le dan po tem, ko je britanska vlada potrdila osnutek dogovora o brexitu, sledijo odstopi ministrov: po ministru za brexit Dominicu Raabu je odstopila še ministrica za delo in pokojnine Esther McVey.

Britanska vlada je v sredo po petih urah burne razprave sprejela osnutek dogovora o brexitu, kar je sicer povzročilo veliko slabe volje predvsem pri poslancih opozicije kot tudi v sami konservativni stranki britanske premierke Therese May, češ da bo Združeno kraljestvo dobilo dve slabi izbiri – slab dogovor ali izstop brez dogovora.

Ko je v četrtek nepričakovano odstopil britanski pogajalec za brexit Dominic Raab, ki je dejal, da osnutka ne more podreti "s čisto vestjo", je svoj odstop napovedala še ministrica za delo in pokojnine Esther McVey. Britanski minister za brexit Dominic Raab je nadomestil prejšnjega pogajalca za brexit Davida Davisa, ki je prav tako odstopil. Spomnimo, zaradi nestrinjanja z Mayevo sta odstopila tudi britanski zunanji minister in nekdanji župan Londona Boris Johnson.

Že pred Raabom je v četrtek odstopila tudi ministrica za Severno Irsko Shailesh Vara, ki prav ne želi podpirati načrtov premierke o izstopu Združenega kraljestva iz EU-ja, saj da dogovor pušča "Britanijo na pol poti, brez časovne omejitve, kdaj bomo postali suveren narod".

"Dogovor je mrtev"

Kot po tekočem traku se vrstijo tudi odstopi drugih visokih vladnih uslužbencev in svetovalcev. Član severnoirske Demokratično-unionistične stranke (DUP) Jim Wells je celo dejal: "Absolutno jasno je, da je dogovor mrtev."

Sicer pa so odzivi na sprejetje osnutka dogovora pozitivni iz Bruslja – predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ga je na Twitterju označil kot "odločilen napredek". Zgodba pa nikakor ni končana, saj morajo dogovor potrditi še britanski parlament, Evropski parlament in Svet EU-ja. Ključno je vprašanje, kakšna usoda ga čaka v britanskem parlamentu. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je že napovedal vrh držav EU-ja o brexitu, ki bo 25. novembra.

"Združeno kraljestvo se je nekoliko uštelo"

Strokovnjak za pravo Evropske unije Damjan Kukovec meni, da je težko oceniti, kdo je zmagal v primeru britanske potrditve osnutka dogovora o brexitu, in da je pot do dogovora še "zelo zelo dolga". Profesor evropskega prava na univerzi Moddlesex v Londonu je v pogovoru z voditeljico Odmevov Rosvito Pesek dejal, da je bila zmaga Therese May res velika, da pa je britanska premierka odvisna od podpore svojih poslancev, "ki so z dogovorom, kot ga poznamo, precej nezadovoljni, vsaj večina, in od demokratične Unionistične stranke Severna Irska, ki se zavzema, da ima Severna Irska enak status kot Združeno kraljestvo. Neznank ostaja veliko."

Pri tem je poudaril "odlično" vlogo vodje pogajalske ekipe EU-ja Michela Barnierja, ki je imel tudi podporo vseh držav članic. "Poudariti je treba, da je imela ekipa Bernierja lažje delo kot ekipa Združenega kraljestva, zakaj? Združeno kraljestvo se je pri brexitu nekoliko uštelo in ni upoštevalo izredne moči EU-ja, njenega trga, njene regulativne moči, ki ji ne more uiti nobena mednarodna korporacija, država na svetu, kaj šele država, ki je ekonomsko, politično in geografsko tako povezana z njo, kot je Združeno kraljestvo."

Carinska unija rešuje le določena vprašanja

Ocena profesorja o ideji carinske unije je, da ta sicer rešuje določena vprašanja, kot je to, da so tarife na zunanjih mejah izenačene, prav tako rešuje vprašanja na meji s Severno Irsko, da niso potrebni določeni nadzori med republiko Irsko in Severno Irsko, "a to ne bo dovolj. Kar smo slišali iz medijev, bo Združeno kraljestvo kot celota moralo vsaj začasno prevzeti določena pravila skupnega trga, glede državnih pomoči, varstva konkurence, varstva pravic delavcev, nadzora okolja itd, Verjetno so se danes pojavili obrisi dolgoročnega razmerja, ki bodo med carinsko unijo in notranjim trgom, seveda pa je težava Združenega kraljestva,, da v prihodnosti nad pravili, ki jih bodo morali sprejeti, ne bodo imeli pravega nadzora."

Najtrši oreh: meja na irskem otoku

Sporazum pokriva tri prednostna ločitvena vprašanja; pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku ter prehodno obdobje, ki naj bi trajalo 21 mesecev, torej od načrtovanega brexita 29. marca naslednje leto do konca leta 2020.

Najtrši oreh v pogajanjih je bila meja na irskem otoku. Meja med Irsko, članico EU-ja, in Severno Irsko, ki bo kot del Združenega kraljestva izstopila iz EU-ja, bo namreč po brexitu edina kopenska meja med Unijo in Združenim kraljestvom. Barnier je poudaril, da so za irsko vprašanje, ki je opredeljeno v protokolu, našli rešitev, s katero se bodo izognili "trdi meji" in zavarovali velikonočni sporazum iz devetdesetih let, ki je bil ključen dosežek v severnoirskem mirovnem procesu. Poleg tega ta rešitev po njegovih besedah spoštuje ozemeljsko celovitost Združenega kraljestva.

Če dogovora ne bo do julija 2020, se lahko strani dogovorita o podaljšanju prehodnega obdobja, pri čemer za zdaj ni določeno, za koliko časa ga lahko podaljšata. Šele po koncu prehodnega obdobja - podaljšanega ali ne - pa se lahko po besedah glavnega pogajalca Unije uporabi varovalka oziroma rezervna možnost, dogovorjena v končnici pogajanj, ki je bistveno drugačna od prvotnega predloga Unije. Ta varovalka predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU-ja in Združenega kraljestva. Poleg tega bi za Severno Irsko še naprej veljala tista pravila notranjega trga, ki so ključna za to, da se zagotovi ustrezna prepustnost meje na irskem otoku, na primer ko gre za kmetijske proizvode, je še pojasnil Barnier.

K. Št.