Hrvaški državni vrh brani Thompsona. Grabar Kitarovićeva: Glasba povezuje ljudi.

Plenković zahteval pojasnilo

18. maj 2017 ob 12:18

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Prepoved sobotnega koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona v Mariboru zaradi varnostnih razlogov je naletela na nerazumevanje hrvaškega državnega vrha.



Hrvaška ministrica za kulturo Nina Obuljen Koržinek je dejala, da so razlogi za prepoved koncerta nenavadni. "Neobičajno je, da se s takšnimi argumenti prepovedujejo koncerti, a to ni vprašanje, s katerim se ukvarja ministrstvo za kulturo," je izjavila pred začetkom seje hrvaške vlade.

Nerazumevanje za slovenske razloge za odpoved koncerta pevca, ki povzdiguje ustaško gibanje, sta v sredo pokazala tudi hrvaški premier Andrej Plenković in hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve ter zahtevala pojasnilo slovenske strani. V bran Perkoviću je stopil tudi urad hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović.

"Predsednica se je s svojim slovenskim kolegom v preteklih dneh pogovarjala in podala svoje mnenje, da glasba povezuje ljudi, medtem ko so prepovedi kontraproduktivne," je izjavo tiskovnega predstavnika hrvaške predsednice Luke Đurića v sredo zvečer predvajala komercialna televizija RTL.

Perković od države zahteval zaščito

Potem ko je upravna enota Maribor v sredo ugodila predlogu mariborske policijske uprave o prepovedi koncerta zaradi povečanega varnostnega tveganja, je Perković od hrvaške države zahteval zaščito.

"Od hrvaških političnih struktur pričakujem, da bodo ukrepale in zaščitile mene kot hrvaškega državljana, ki želi delati v evropskih državah, in občinstvo, ki se želi zbirati okrog moje glasbe," je dejal Perković v pogovoru za komercialno Novo TV. Pozval je hrvaške politike, naj pojasnijo, ali sprejemajo tezo, da so on in njegovo občinstvo "nacisti in fašisti, ki razširjajo sovraštvo".

Slovenija ni prva evropska država, ki je prepovedala Perkovićeve koncerte. Zaradi ocen, da protislovni hrvaški glasbenik s svojimi pesmimi ter koncertno simboliko in ikonografijo povzdiguje neonacistično in ultranacionalistično ideologijo, so v preteklosti Perkovićeve koncerte že prepovedali v Nemčiji, Švici, Avstriji in na Nizozemskem, ovirali so tudi njegove nastope na Hrvaškem, posebej v Istri.

Nazadnje so konec aprila prepovedali Perkovićev koncert v mestu Kremsmünster blizu Linza v Avstriji, a hrvaški politični vrh se tedaj veteranu vojne in pevcu ni postavil v bran.

Na Thompsonovih množično obiskanih koncertih na Hrvaškem je v občinstvu pogosto videti ustaško ikonografijo in pozivanje k poboju Srbov. Perković svojo prvo uspešnico začne s pozdravom Za dom spremni, ki so ga uporabljali ustaši, a sam pravi, da je pozdrav precej starejši od ustaškega gibanja. Na spletu pa je mogoče dobiti posnetke njegovih starejših nastopov, na katerih povzdiguje ustaške zločine.

