Italija bo za razvoj Afrike namenila milijardo evrov

Največ ljudi pride v Evropo po sredozemski poti

3. avgust 2018 ob 18:38

Rim/Bruselj/Madrid - MMC RTV SLO, STA

"Zapreti zunanje meje Evropske unije ni dovolj. Afriškim državam moramo ponuditi možnost za delovna mesta," je dejal italijanski notranji minister Matteo Salvini in napovedal, da bo Italija za razvoj Afrike prispevala milijardo evrov.

"Podpreti moramo afriško kmetijstvo, ribištvo in trgovino. Naša vlada bo storila to, česar levica doslej ni storila," je dejal Salvini, ki je tudi podpredsednik italijanske vlade in vodja skrajno desne stranke Liga.

Salvini je na Evropsko unijo tudi naslovil zahtevo, da mora pospešiti sklenitev dogovorov o vračanju nezakonitih prebežnikov z državami izvora. "Vsaka pogodba o sodelovanju s katero od afriških držav mora istočasno vsebovati tudi dogovor o vračanju," je zahteval. Dodal je, da je Italija podpisala dogovor o vračanju s Tunizijo, ki dobro deluje. "Nove dogovore moramo podpisati še z Nigerijo, Senegalom, Gambijo, Slonokoščeno obalo in Malijem," je še dejal Salvii in napovedal, da bo kmalu obiskal tudi Maroko in Alžirijo.

Kot je še dejal, je nedavno na italijanski otok Lampedusa s 13 čolni prispelo 135 tunizijskih prebežnikov. "Ti ljudje so zapravili denar, čas in energijo, saj jih bomo v naslednjih dneh poslali nazaj domov. V Italijo je mogoče priti samo z dovoljenjem. Konec z lepim življenjem!" je še komentiral in napovedal takojšen izgon vseh tujcev, ki bodo v Italiji storili kaznivo dejanje.

Bruselj Španiji nakazal 7,2 milijona evrov

Evropska komisija pa je Španiji v pomoč za soočanje z migracijskimi pritiski odobrila dodatnih 7,2 milijona evrov pomoči. Trije milijoni bodo namenjeni za okrepitev španske civilne straže na južni meji, preostalo pa za nakup opreme in tehnologije za krepitev boja proti terorizmu in kriminalu ter boljšo zaščito javnih prostorov.

Komisija je s tem Španiji od konca junija odobrila že več kot 32 milijonov nujne pomoči za reševanje migracijskih in varnostnih izzivov. Poleg tega je Španiji v obdobju 2014-2020 iz sklada za azil, migracije in integracijo ter sklada za notranjo varnost namenjenih 691,7 milijona evrov, izpostavljajo v Bruslju.

O pomoči Španiji se je v Madridu evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos pogovarjal s predstavniki španske vlade, tudi z zunanjim ministrom Josepom Borrellom. V skupni izjavi je zagotovil polno podporo Evropske komisije Španiji v soočanju z migracijskimi pritiski na zahodnosredozemski poti.

Španska socialistična vlada pod vodstvom Pedra Sancheza je prejšnji teden Bruselj pisno pozvala k nujni pomoči Španiji in Maroku za zajezitev nezakonitih prihodov po morju ter preko španskih avtonomnih mest Ceuta in Melilla na severni afriški obali. Zahtevala naj bi 30 milijonov evrov.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je nato v nedavnem pismu Sanchezu obljubil finančno pomoč španski civilni straži še ta teden in izpostavil, da pomanjkljiv nadzor v Maroku sicer terja precej več finančne pomoči, a da je žal sklad za severno Afriko zaradi premajhnih prispevkov članic zelo skromen. Kljub temu je ta sklad odobril hitro izplačilo 55 milijonov evrov Maroku in Tuniziji za okrepitev nadzora na mejah, so sporočili v Bruslju.

V Španijo je letos po morju prispelo približno 23.000 ljudi, kar je več kot v vsem lanskem letu, kažejo podatki Mednarodne organizacije za migracije (IOM). Država je vse pogostejši cilj nezakonitih prebežnikov, potem ko je zaradi uveljavljenih ukrepov in ostre politike nove vlade v Rimu vse teže doseči italijansko obalo.

Španija vzpostavlja skupno operativno poveljstvo varnostnih sil

Premier Sanchez je še dejal da bo za boljše upravljanje prihoda vse večjega števila ljudi na njene obale vzpostavila skupno operativno poveljstvo svojih varnostnih sil. Operacije varnostnih sil v Gibraltarski ožini in na južnih mejah Španije bo tako usklajeval skupni operativni poveljniški center. Takšen hiter in ustrezen prenos informacij naj bi omogočil "boljše sodelovanje pri preprečevanju odhodov čolnov s prebežniki iz držav izvora in preprečevanju nepričakovanega prihoda čolnov v Španijo".

Vlada bo do konca leta sprožila tudi nujni načrt v vrednosti 30 milijonov evrov za okrepitev pomoči na španskih plažah in povečanje mest v sprejemnih centrih za prebežnike, je dodal. Povedal je še, da se Španija pogovarja z več državami, kot sta Maroko in Alžirija, kjer delujejo tihotapci ljudi, ki migrante in begunce pošiljajo na morje v malih čolnih. Dialog in sodelovanje tako z državami izvora kot tudi tranzita je zelo pomembno, je dodal.

Po podatkih IOM-a je sicer število prihodov prek morja v EU-ju letos manjše kot v preteklih letih. Letos je do 1. avgusta preko Sredozemskega morja v Evropo prišlo 58.158 prebežnikov. Lani jih je v enakem obdobju prišlo 113.283, leta 2016 pa 261.228. Letos je skoraj 40 odstotkov prebežnikov prišlo prek zahodne sredozemske poti.

A. P. J.