Ivo Vajgl v nemškem zaporu obiskal Carlesa Puigdemonta

Poziv k izpustitvi katalonskih političnih zapornikov

5. april 2018 ob 11:27

Neumünster - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Evropski poslanec Ivo Vajgl in vodja Platforme za dialog med Evropsko unijo in Katalonijo je v sredo v nemškem zaporu v Neumünstru obiskal nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta.

Ob tem je dejal, da izrekanje zapornih kazni katalonskim političnim voditeljem ogroža evropsko demokracijo. Ali bodo nemške oblasti izročile Puigdemonta Španiji, še ni znano.

Evropski poslanec Ivo Vajgl je popoldne na osebno željo zaprtega nekdanjega katalonskega predsednika odšel v neumünstrski zapor in se srečal s Carlesom Puigdemontom. Ta od 25. marca v čaka na odločitev deželnega sodišča o podaljšanju pripora in o njegovi morebitni izročitvi Španiji.

Menita, da do izročitve Španiji ne bo prišlo

"O tem se bo odločalo na zveznem ustavnem sodišču v Karlsrüheju. Tukaj je očitno šlo za tesno povezavo Rajoyeve vlade z vladajočimi v pokrajini Schleswig-Holstein. Ne verjamem in tudi predsednik Puigdemont ne verjame, da bi Nemčija lahko sprejela sklep o njegovi izročitvi," je dejal Vajgl.

Vajgl je izredno kritičen do odziva španske vlade in nesolidarnosti evropskih vlad. "Dejstvo, da se grozi s kaznimi, kot je 40 let zapora, bolj spominja na srednjeveško inkvizicijo kot na demokratično parlamentarno državo," je opozoril.

Vajgl se je v Neumünstru srečal tudi s predsednikom katalonskega parlamenta in Puigdemontovo soprogo. Vajgl je o njej dejal: "Je pogumna ženska. Meni, da je poslanstvo, ki si ga je izbral njen soprog, pomembnejše od osebnega trpljenja."

Ivo Vajgl ob tem poziva k izpustitvi katalonskih političnih zapornikov in se zavzema za demokratični dialog med Barcelono in Madridom.

VIDEO Vajgl obiskal Puigdemonta

A. P. J., Helena Milinković