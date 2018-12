Johannes Hahn na "mirovni misiji" v Beogradu in Prištini

Kosovo namerava oblikovati vojsko

3. december 2018 ob 21:51

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je obiskal Srbijo in Kosovo, kjer je politične voditelje pozval k "deblokadi regionalnega sodelovanja in trgovine" ter poudaril pomen vrnitve k dialogu.

"Dober sestanek s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem v Beogradu, kjer smo govorili o carinah Kosova na blago iz Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki kršijo sporazum Cefta in regionalno sodelovanje," je tvitnil Hahn.

Dodal je, da je v pogovoru še posebej poudaril "nujno potrebo po zmanjšanju napetosti, ki jo je povzročila odločitev Prištine o povečanju carin na blago iz Srbije in BiH".

Vučić je v pogovoru izrazil pripravljenost Beograda na nadaljevanje dialoga s Prištino, ko bodo kosovske oblasti umaknile enostransko odločitev o uvedbi 100-odstotnih carin na blago iz Srbije. Poudaril je, da Srbija ne bo odgovorila s protiukrepi, ker želi "ostati zanesljiv partner v regiji, Evropi in svetu".

Kot so še sporočili iz Vučićevega urada, je srbski predsednik Hahna opozoril na mogoče posledice te neodgovorne poteze Prištine, s katero krši sporazum Cefta, kot tudi na to, da bi lahko privedla do "polne destabilizacije regije" ter globljega stopnjevanja spora. Hahnu se je zahvalil za razumevanje razmer in željo, da reši težavo.

Haradinaj: Carine bodo odpravljene, ko bo Beograd priznal Kosovo

Hahn je iz Beograda odpotoval v Prištino na pogovore s predstavniki Kosova. Kosovski premier Ramush Haradinaj je po pogovoru s Hahnom dejal, da bodo carine na srbsko blago odpravili, ko bo Beograd priznal Kosovo. Na novinarski konferenci po pogovorih je ponovil, da ukrep ne ogroža kosovskih Srbov, saj da gre za ukrep za zaščito Kosova, ki "je povezan s Srbijo, ne pa z državljani Kosova". Hahnu je dejal, da je bila Priština v ukrep prisiljena zaradi stalnih motenj Srbije.

Izrazil je zavezanost Prištine približevanju EU-ju. Ocenil je, da je Kosovo izpolnilo vse kriterije za liberalizacijo vizumskega režima z EU-jem in da bi povezava morala odpraviti vizume za kosovske državljane. Tudi predsednik kosovskega parlamenta Kadri Veseli mu je prenesel pričakovanje o odpravi vizumov in zatrdil, da je Priština posvečena dosegi sporazuma o normalizaciji odnosov z Beogradom.

Hahn se je v kosovskem parlamentu sešel s poslanci glavne stranke kosovskih Srbov Srbske liste, ki ga želijo seznaniti z mogočimi humanitarnimi posledicami odločitve Prištine. Haradinaj je prav tako izrazil pripravljenost na srečanje z njimi.

Kosovski parlament 14. decembra o oblikovanju kosovske vojske

Predsednik kosovskega parlamenta Veseli je sicer v ponedeljek še sporočil, da bo parlament 14. decembra odločal o preoblikovanju kosovskih varnostnih sil v kosovsko vojsko. Za sprejetje treh zakonov, ki bodo omogočili kosovsko vojsko, potrebujejo v tem zadnjem branju v parlamentu podporo navadne večine. Veseli je še izrazil prepričanje, da bodo zakoni sprejeti.

Vučić: Srbija ne bo priznala kosovske neodvisnosti

Srbski predsednik Vučić je v odzivu dejal, da sta danes iz Prištine prišli dve slabi novici. Prva, da ne bodo odpravili carin na srbsko blago, če Beograd ne prizna Kosova, druga pa, da bodo oblikovali vojsko. "Srbija ne bo priznala kosovske neodvisnosti, s Srbijo se ne govori tako," je dodal. Vučić je še opozoril, da je oblikovanje vojske v nasprotju s kosovsko ustavo in dogovorom z zvezo Nato ter da predstavlja grožnjo Srbiji. Po posvetovanjih se bodo v Beogradu tudi odločili, ali bodo prosili za sklic zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov na to temo.

Beograd, ki neodvisnosti Kosova ne priznava, je v zadnjih mesecih okrepil diplomatsko kampanjo, s katero želi doseči, da bi države, ki so Kosovo priznale, umaknile to priznanje. Napetosti so se zaostrile, potem ko Kosovo ni bilo sprejeto v Interpol, za kar je Priština obtožila lobiranje Srbije. Po prvotni uvedbi 10-odstotnih carin na blago iz Srbije in BiH-a, je te carine po glasovanju v Interpolu 21. novembra dvignila na sto odstotkov. Pri njih vztraja kljub pozivom EU-ja in ZDA k njihovi odpravi.

