Juncker mladim: Prihodnost Unije je v vaših rokah

Mladi kritični do delovanja EU-ja

2. marec 2017 ob 21:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne bom vam obljubil, da bo vsakdo izmed vas imel zagotovljeno stabilno službo. Zdaj mladi vedo, da bodo vsaj 10-krat v karieri zamenjali službo. To ni problem, če so dobro izobraženi in imajo znanja. Dejstvo pa je, da je drugače kot pred desetletji," je v debati z mladimi dejal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Po dvostranskem srečanju sta se slovenski premier Miro Cerar in predsednik Evropske komisije, ki se jima je pridružila še evropska komisarka za promet Violeta Bulc, v Festivalni dvorani v Ljubljani udeležila razprave o prihodnosti EU-ja. Mladi so bili do njihovih stališč zelo kritični. EU-ju očitajo, da premalo resno upošteva njihova stališča.

V debati so mladi izpostavili številne teme, ki zadevajo njihovo prihodnost, od brexita do legalizacije marihuane. Njihova glavna skrb je, kako dobiti zanesljiva in trajna delovna mesta. Juncker in Cerar sta poudarila, da lahko prostor mladim da le povezana in združena Evropa.

Juncker o brexitu

"Raje bi svoj delovnik posvetil bolj konstruktivnim zadevam, kot pa da se ure in ure ukvarjam z brexitom. Ne mislim, da bodo Veliki Britaniji sledile druge države, čeprav novi ameriški predsednik vabi članice k temu. Drugi ne bodo odšli, temveč bodo novi prišli, toda ne pred letom 2019," je glede brexita dejal predsednik Evropske komisije, glede možnosti za vzpostavitev evropske vojske pa pomiril zbrane, da se to ne bo zgodilo. "Tisto, kar potrebujemo, je, da vseh 27 članic poskrbi za svojo varnost. Ne moremo se več zanašati izključno na ZDA," je dejal. Ob tem je dodal, da se stabilnosti ne more zagotavljati samo z vojsko.

"Na to vprašanje morajo odgovoriti posamezne države, to ni stvar Evropske komisije," je dejal predsednik Evropske komisije na vprašanje, kdaj bo EU sledila ZDA na področju urejanja legalizacije marihuane.

Celotno razpravo si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

K. T.