Juncker o arbitražnem sporu: Hrvaška in Slovenija sta odgovorni za to

Komisija v sporu ponudila pomoč

6. februar 2018 ob 10:36

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

"Gre za dvostranski problem, a tudi problem Evropske unije. Nujno ga je treba rešiti na dvostranski ravni," je o arbitražnem sporu med Slovenijo in Hrvaško povedal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Hrvaški premier Andrej Plenković je na pogovrih z evropskimi poslanci, s katerimi razpravljajo o prihodnosti EU-ja. Gre za serijo razprav s parlamentarci, ki jih je je na januarskem plenarnem zasedanju začel irski premier Leo Varadkar. Plenković sicer v svojem govoru ni omenjal spora o meji s Slovenijo.

Se ga je pa po koncu govora dotaknil predsednik EK-ja Juncker in znova pozval k rešitvi spora o meji med Slovenijo in Hrvaško. "Hrvaška in Slovenija sta odgovorni za ta problem, rešiti morata ta problem," je ponovil. Komisija je po njegovih besedah že ponudila pomoč, a nobena država še ni posegla po njej.

Hkrati pa je zagotovil, da nobena država z Zahodnega Balkana ne bo več vstopila v EU, ne da bi pred tem rešila vse težave z mejami. "Igrice, da bomo te težave rešili, ko bomo vstopili v EU, ne bo več. Z mano ne več," je bil oster.

A. S.