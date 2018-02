Juncker o arbitražnem sporu: Za to sta odgovorni Hrvaška in Slovenija

Komisija v sporu ponudila pomoč

6. februar 2018 ob 10:36,

zadnji poseg: 6. februar 2018 ob 14:06

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

"To je dvostranski problem, a tudi problem Evropske unije. Nujno ga je treba rešiti na dvostranski ravni," je o arbitražnem sporu med Slovenijo in Hrvaško povedal predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Hkrati je zagotovil, da nobena država z Zahodnega Balkana ne bo več vstopila v EU, ne da bi pred tem rešila vse težave z mejami. "Igrice, da bomo te težave rešili, potem ko bomo vstopili v EU, ne bo več. Z mano ne več," je bil oster.

Plenković: Najti moramo kompromis

Hrvaški premier Andrej Plenković je na pogovorih z evropskimi poslanci, s katerimi razpravljajo o prihodnosti EU-ja. Gre za serijo razprav s parlamentarci, ki jih je na januarskem plenarnem zasedanju začel irski premier Leo Varadkar. Plenković v govoru ni omenjal spora o meji s Slovenijo, se je pa odzval na pripombe v razpravi.

Kot je poudaril, Slovenija in Hrvaška do zdaj nista imeli konfliktov, kar je redkost v regiji. "Moja vlada je odprta in pripravljena na rešitev na način, ki bi bo koristila obema državama," je dejal in dodal, da je to predlagal tudi slovenskemu premierju Miru Cerarju.

Spomnil je, da se je Hrvaška umaknila iz arbitražnega procesa. "Zdaj moramo najti kompromis, s katerim bi bili zadovoljni obe državi. Na to smo pripravljeni, a ne morem zamižati in reči, da je bilo vse v redu," je dejal. Kot je dejal, problema med državama ne bi smeli prenašali na državljane, konkretno na ribiče. "Z nekaj potrpežljivosti, s kančkom razuma in brez enostranskih potez, ki bi povzročale napetosti, lahko najdemo rešitev," je še dejal. Ob tem je dejal, da je tudi med drugimi državami članicami veliko nerešenih dvostranskih vprašanj, ki nikoli ne pridejo na mizo Evropskega sveta.

Juncker: Hrvaška in Slovenija morata rešiti problem

Se ga je pa po koncu govora dotaknil predsednik EK-ja Juncker in znova pozval k rešitvi spora o meji med Slovenijo in Hrvaško. "Hrvaška in Slovenija sta odgovorni za ta problem, rešiti morata ta problem," je ponovil. Komisija je po njegovih besedah že ponudila pomoč, a nobena država še ni posegla po njej.

Tajani: Naša naloga je zbližati državi

O sporu med Slovenijo in Hrvaško je Plenković govoril s predsednikom Evropskega parlamenta Antoniom Tajanijem. Kot je na tiskovni konferenci dejal Tajani, si prizadevajo najti dobro rešitev, Plenković pa je ponovil pripravljenost na dialog in nasprotovanje enostranskim potezam.

Tajani je po parlamentarni razpravi o prihodnosti EU-ja s hrvaškim premierjem dejal, da je treba pri iskanju rešitve problema meje med Slovenijo in Hrvaško spoštovati pravila, da pa si prizadevajo tudi za boljše sodelovanje med državama. "Želimo rešiti težavo, ne povzročiti spopada med državama. Naša naloga je zbližati državi, ki se ne strinjata," je še dejal Tajani.

Plenković pa je ponovil, da bi morali prenehati dramatizirati vprašanje. "Bistvo problema so različna stališča. Slovenija želi implementacijo, Hrvaška je z razlogom in ne zaradi dolgčasa izstopila iz arbitražnega sporazuma pred več kot dvema letoma in pol. Kot sosedna in prijateljska država ponujamo način za dvostranski dogovor, ki bi pomiril stališča dveh držav," je še dejal hrvaški premier.

A. S., B. V.