Juncker ob obletnici napadov: Evropejci odločeni braniti svoboščine

V Bruslju počastili spomin na žrtve napadov

22. marec 2017 ob 07:43,

zadnji poseg: 22. marec 2017 ob 11:45

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Pred letom dni so Bruselj pretresli teroristični napadi, v katerih je bilo ubitih 32 ljudi. Stopnja teroristične nevarnosti ostaja na najvišji ravni, na ulicah še vedno patruljirajo močno oboroženi vojaki in policisti.

Ob obletnici napadov v Bruslju je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker dejal, da teroristom ni uspelo, ker so se Evropejci na sovraštvo in nasilje odzvali z obnovljeno odločnostjo braniti demokracijo in mirno sobivanje v različnosti.

Ti ostudni napadi so zadeli srce Evrope - Bruselj, večjezično in večnacionalno mesto, kjer živimo skupaj v harmoniji, je v sporočilu poudaril Juncker. "Pokazali smo odločenost braniti svoje vrednote in svoboščine, ne glede na vse," je poudaril Juncker, ki je še dodal: "Svojo prihodnost moramo graditi na teh plemenitih idealih, ki jih mi Evropejci tako cenimo."

Najprej počilo na letališču

Spomin na napade 22. marca lani je po letu dni še živ. Najprej je počilo na bruseljskem letališču Zaventem, kjer sta se razstrelila samomorilska napadalca in ubila 16 ljudi, tretji pa je sprožil razstrelivo na postaji podzemne železnice Maalbeek nedaleč od sedeža Evropske komisije v središču Bruslja. Tudi tam je umrlo 16 ljudi. Več kot 300 ljudi je bilo v napadih ranjenih.

V napade je bilo sicer vpletenih pet napadalcev. Trije so umrli, preostala dva so aretirali nekaj tednov po napadih. Vsi so bili vpleteni tudi v načrtovanje in organizacijo terorističnih napadov v Parizu novembra 2015.

Prva eksplozija v hali za odhode z bruseljskega letališča je odjeknila ob 7.58, druga je sledila približno devet sekund pozneje. Samomorilska napadalca sta imela bombi z žeblji skriti v velikih kovčkih. Udarni val je preprečil razstrelitev tretjemu samomorilskemu napadalcu. Dobro uro pozneje, ob 9.11, je še ena eksplozija odjeknila na vlaku podzemne železnice na postaji Maalbeek.

Minuta molka za žrtve

Spominske slovesnosti so se začele na letališču, kjer so se žrtve napada, družinski člani, reševalci in belgijski kralj in kraljica, Philippe in Mathilde, z minuto molka poklonili spominu na ljudi, ki so umrli v napadu na letališču. Pri tem so na glas prebrali imena 16 ljudi iz sedmih držav, ki so umrli v terorističnem napadu na letališču.

Kraljevski par se je nato s podzemno železnico odpeljal do postaje Maalbeek, kjer so se žrtvam prav tako poklonili z minuto molka.

