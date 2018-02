Juncker: Zelo trpim zaradi mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško

Varnostna konferenca v Münchnu

17. februar 2018 ob 14:57

München - MMC RTV SLO, STA

Slovenija in Hrvaška se ne znata dogovoriti, kaj storiti z arbitažno razsodbo, je v govoru na varnostni konferenci v Münchnu opomnil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Juncker je poudaril, da morajo države Zahodnega Balkana urediti vsa mejna vprašanja, preden se bodo pridružile Evropski uniji. Pri tem je pripomnil, da trenutno "zelo trpi" zaradi mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško.

"Zelo trpim zaradi mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško. Namesto, da bi bila meja določena preden sta državi vstopili v EU, je bilo treba zadevo prepustiti mednarodnemu sodišču. To je odločilo, strani pa se ne znata dogovoriti, kaj storiti s to razsodbo. Tega nočem več doživeti. Na zahodnem Balkanu je še vedno precej mejnih sporov, ki jih bo potrebno rešiti pred nadaljevanjem širitve Unije," je dejal

Juncker, ki namerava konec februarja in marca obiskati Zahodni Balkan, je sicer ocenil, da se te države v tem trenutku še ne morejo pridružiti EU, vendar je pomembno, da ohranijo evropsko perspektivo. "Če bi se države Zahodnega Balkana oropalo evropske perspektive, bi lahko zelo hitro, skoraj čez noč, spet bili priča konfliktom," je opozoril.

Ob tem je dejal, da je to zelo zapletena in občutljiva regija, za katero je odgovorna Evropa. Skupaj s širjenjem evropske perspektive pa mora EU na Zahodni Balkan izvažati tudi stabilnost, namesto da se "nestabilnost iz Zahodnega Balkana uvaža v Evropsko unijo".

G. C.