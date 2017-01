Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Podobno kot se uresničujejo za marsikoga nepredstavljiva stališča, se utegne za uspešnega pokazati eden vodilnih sloganov Trumpove kampanje, da bo Ameriko znova napravil izjemno/veliko. Foto: Reuters Matjaž Trošt Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kaj pa, če jim uspe?

Kolumna Matjaža Trošta

28. januar 2017 ob 06:34

Bruselj - MMC RTV SLO

Laži in sprenevedanja, ki so jih kot legitimno javno razpravo v zadnjih mesecih in letih naplavila referendum o brexitu ter zadnje ameriške volitve, ne morejo spremeniti vtisa, da je ključna skrb medijev in sredinskih politikov skrita v zanikanju možnosti, da se utegneta tako brexit kot predsedovanje Donalda Trumpa izkazati za uspeh.

Donaldu Trumpu je treba priznati, da je bil med volilno kampanjo tudi zelo iskren, ko je napovedoval vrsto ukrepov, ki jih zdaj podpisuje v Ovalni pisarni. Podobno kot se uresničujejo za marsikoga nepredstavljiva stališča, se utegne za uspešnega pokazati eden vodilnih sloganov Trumpove kampanje, da bo Ameriko znova napravil izjemno/veliko.

Podobne možnosti ima brexit. Veliko so v zadnjih mesecih razpredali o stroških, a morda se res izkaže, da pretresov ne bo. Nedvomno bi to – kaj šele koristi za Otok – za politične elite v Bruslju in v državah članicah Unije, ki svarijo pred vrnitvijo v okvire evropskega sodelovanja pred Unijo, pomenilo hud udarec. Kot sicer logiki svaril pred vračanjem pristojnosti v prestolnice posamičnih držav članic. Seveda, britanski položaj v Uniji in svetu, je preprosto neprimerljiv s položajem denimo Madžarske ali Slovenije, a vseeno se vprašanja trenutne ureditve z vsako "vinsko razsodbo", pri kateri bo neka stran čutila odškodovanje, vrnejo z dvojno močjo.

Evropska politična struktura je trenutno relativno trdna, a ob morebitnih političnih spremembah v državah ni nujno, da bo taka tudi ostala. Navadno je za kaos dovolj že strah pred spremembo ali težavami.

Vzhodu Evrope gre znotraj Evropske unije bistveno bolje, kot je tem državam – tudi Sloveniji - šlo pred članstvom. Srbsko-kosovsko pogovori v Bruslju so eden od številnih dokazov pomena proevropskih pristopov in dialoške kulture. Res je malce nenavadno, da se pogovarjajo le takrat, ko jih skliče evropska zunanja ministrica, pa vendarle ... pogovor je pogovor, pa čeprav o tem, da se je dobro pogovarjati. A kako gre Zahodu? Dvom ponazarja vzpon populistov.

Kaj za balkanske zdrahe pomenita Trump in pa brexit? Budnico? Podobno kot za siceršnjo Unijo. Konec varnostne mreže, ki jo je doslej ponujala pozorna roka Zahoda, ter sporočilo iz Unije, da ni nič večno. Čas za postavitev na lastne noge, na noge domače zdrave pameti, ki bo namesto načičkanih vlakov pošiljala na meddržavne tire potencial, intelekt in ideje za sodelovanje ter napredek.

Evropska politična elita, ki se je v zadnjih letih prehajanja iz krize v krizo, navadila veliko govoriti in manj storiti ter obenem čim bolj zaščititi lastne sedeže, se le stežka zaveda minljivosti svojih prestolov. Prilagajanje na populizem ter na vzpon politike preprostih rešitev za zapletene probleme je morda trenutno v odraščajoči fazi. Vemo, kako se vedejo zgodnji pubertetniki. Ihtavo, zaletavo, večkrat samovšečno, spet drugič skrušeno nezadovoljno ob samoizpraševanju, ali je bilo tega res treba. Tako torej, z obveznimi vzponi in padci.

Letošnje volilno leto bi utegnilo pomeniti tudi leto sprememb. Takih šokov, kot jih je prinesel brexit ali pa Trump ne gre pričakovati. Predvsem zato, ker se s tema dvema težko merijo ter zato, ker je zaupanje v javnomnenjske ankete trenutno manjše od dvoma vanje, verjetni pa so postali vsi scenariji. Za trenutno Unijo bi bil najslabši scenarij, če bi se izkazalo, da ima Trump ali pa boter brexita, evropski poslanec Nigel Farage, prav. Ker svojim britanskim in ameriškim prijateljem želimo le najboljše, jim potem verjetno to tudi privoščimo, mar ne.

