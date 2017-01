Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dijaki se bodo med drugim ukvarjali tudi z vprašanjem, kako povečati tovorni promet po tirih in zanimanje ljudi za železniški promet, saj povpraševanje (z izjemo metrojev) med ljudmi pada. Foto: Reuters Dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica (na levi), Gimnazije Kranj (na desni) in voditeljica Špela Šebenik v radijskem studiu o varnosti na spletu. Zmagovalca četrte tekmovalne oddaje bodo razglasili v današnji oddaji. Foto: Nadia Petauer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kako urediti promet v Evropski uniji?

Peta tekmovalna oddaja

4. januar 2017 ob 13:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

O tem vprašanju bodo v peti tekmovalni oddaji Gymnasium.eu danes zvečer v radijski oddaji na prvem programu razmišljali dijaki iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Srednja šola Slovenska Bistrica. Šola iz Ljutomera je sicer zmagovalka minule sezone Gymnasiuma.eu. Lani je za nagrado prejela strokovno ekskurzijo v Strasbourg, taka nagrada pa čaka tudi letošnje zmagovalce.

Promet v Evropski uniji in njegovi vplivi na gospodarstvo, okolje in turizem je široka tema, cilji Evropske unije na tem področju pa so jasni: prometno povezati in poenotiti vso Evropo, zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv, ne da bi hkrati zmanjšali učinkovitosti in mobilnosti, preiti na trajnostna goriva z nizko vsebnostjo ogljika, močno znižati prometne izpuste toplogrednih plinov v ozračje in promovirati uporabo okolju bolj prijaznih transportnih možnosti tako v tovornem prometu kot prevozu potnikov.

Mobilnost državljanov Evropske unije raste, Evropejci pa najraje potujemo z avtomobilskim prevozom, ki zavzema 70 odstotkov vsega prometa. Po cestah pa se prepelje polovica tovora v uniji, v mestih pa avto vsak dan uporablja polovica Evropejcev. Tudi letalski promet se je v zadnjih dveh desetletjih močno okrepil, povpraševanje potnikov je od leta 2000 naraslo za 32 odstotkov, leta 2015 je v uniji z letalom potovalo več kot 918 milijonov potnikov. Delež letalskega prometa znaša okoli 9 odstotka.

Večja mobilnost večje onesnaževanje okolja

Večje želje in potrebe prebivalcev in gospodarstva Evrope po prevozih in potovanjih so za seboj potegnili prihodke z naslova turizma, dvig investicij v prometno infrastrukturo (več kot polovica sredstev je namenjenih investicijam v cestnemu prometu), dvig v prodaji osebnih avtomobilov (samo v letu 2015 za 9 odstotkov), večji porabi dizelskega goriva in nekoliko nižjemu zmanjšanju onesnaženja okolja. Slednje se je sicer zaradi evropskih standardov za različna onesnaževala zraka od leta 1990 do danes zmanjšalo pri večini škodljivih elementov, ki pridejo v naše ozračje zaradi prometa. A cestni promet porabi tri četrtine vse energije, porabljene v prometu, in prispeva v ozračje občutno več ogljikovega dioksida na kilometer kot druge oblike prevoza. Hkrati se je onesnaževanje ladijskega in letalskega prometa povečalo. Promet je leta 2014 povzročil približno četrtino vseh izpustov toplogrednih plinov v Evropski uniji, podvojili so se tudi izpusti letalskega prometa. Članice EU so se sicer zadale, da bodo do leta 2050 za 60 odstotkov zmanjšale količino izpustov toplogrednih plinov iz prometa (v primerjavi z letom 1990). Prav tako naj bi se do leta 2050 poraba nafte v prometu znižala za 70 odstotkov glede na leto 2008, s tem pa tudi odvisnost Evrope od uvoza nafte.

Obnovljivi viri energije in "čistejša" goriva

Rešitev za onesnaževanje okolja in odvisnost od fosilnih goriv je zasuk v goriva z nizko vsebnostjo ogljika in v alternativne in obnovljive oblike energije. Do leta 2020 naj bi delež obnovljive energije v prometu v Evropski uniji dosegel 10 odstotkov – leta 2014 je bil na slabih šestih. Biogorivo sicer pomaga pri vprašanju onesnaževanja, a lahko pripelje do pretirane sečnje gozdov in prevelikega vpliva na obdelovalno površino, zato bi se moralo področje biogoriv usmeriti na odpadke in alge.

V drugi krog Gymnasiuma.eu so se že uvrstile Srednja trgovska šola Ljubljana, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in Gimnazija Jesenice, kdo je zmagovalec četrte oddaje, pa bo znano danes zvečer.

Mladi se imajo v oddaji priložnost pogovarjati z evropskimi poslanci iz Slovenije. Danes bodo svoja vprašanja zastavili Patriciji Šulin .

. Po oddaji je na mobilni aplikaciji Gymnasnium.eu odprta debata o temi oddaje, ki daje prostor tudi drugim mladim, da povedo svoja razmišljanja in tako sooblikujejo javni diskurz o evropskih temah in politikah.

.

Kako države, proizvajalce in ljudi usmeriti v bolj trajnostno naravna in bolj ekološka prevozna sredstva? Kako povečati tovorni promet po tirih in zanimanje ljudi za železniški promet, kjer povpraševanje (z izjemo metrojev) med ljudmi pada? Njegov delež v prometu je 6.5 odstotkov, čeprav je po Evropi približno toliko kilometrov železniških prog kot cest prvega reda. Bi bilo ena izmed spodbud za tovrstno odkrivanje Evrope tudi darilo, da bi Evropejci za svoj 18. rojstni dan prejeli brezplačno železniško vozovnico Interrail? Ali pa bi bilo treba izboljšati možnosti in kakovost javnih prevoznih sredstev in spremeniti tudi razmišljanje ljudi? In katero je prevozno sredstvo izberejo mladi? To so vprašanja, na katera bodo poskusili odgovoriti mladi iz Ljutomera in Slovenske Bistrice v oddaji Gymnasium.eu, projektu, ki že četrto sezono poteka na Prvem programu Radia Slovenija, letos tudi v sodelovanju z Evropskim parlamentom in Multimedijskim centrom RTV Slovenija.

Špela Šebenik, Prvi program Radia Slovenija