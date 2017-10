Katalonska vlada ne namerava popuščati na poti v samostojnost

Francija ne bo priznala morebitne neodvisnosti Katalonije

9. oktober 2017 ob 14:54,

zadnji poseg: 9. oktober 2017 ob 15:29

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

V Kataloniji vlada zatišje pred viharjem oziroma dnevom D. Predsednik katalonske vlade Carles Puidgemont bo namreč v torek zvečer nagovoril regionalni parlament, a ni še jasno, ali bo (enostransko) razglasil neodvisnost Katalonije.

Je pa Puidgemont v nedeljo kljub množičnim shodom v podporo enotnosti Španije dejal, da namerava njegova vlada vztrajati pri načrtu razglasitve neodvisnosti. "To je predvideno v zakonu o referendumu in mi bomo izpolnili zakon," je pojasnil Puidgemont v pogovoru za katalonsko televizijo TV3.

Referendumska zakonodaja, sprejeta septembra v katalonskem parlamentu, predvideva razglasitev neodvisnosti v 48 urah po razglasitvi uradnih izidov, kar se je zgodilo v petek. Spomnimo - ob 43-odstotni volilni udeležbi je na referendumu 1. oktobra 90 odstotkov volivcev glasovalo za samostojnost Katalonije, pri čemer je še približno 700.000 glasovnic zasegla španska policija.

Puidgemont naj bi v torek sprožil 48-urni rok

Kot poroča BBC, naj bi Puidgemont v torek s svojim govorom sprožil 48-urni rok, v katerem morajo poslanci oziroma katalonski parlament razglasiti samostojnost. "Vrata smo pustili odprta za mediacijo in doslej smo privolili že v številne možnosti posredovanja, ki so bile predlagane. Dnevi tečejo in če španska država ne bo dala pritrdilnega odgovora, bomo storili, kar smo se namerili," je odločen Puidgemont. BBC sicer navaja izjavo enega od poslancev Puidgemontove stranke, po kateri naj bi namesto razglasitve neodvisnosti Puidgemont prebral le simbolično izjavo. Razglasitev neodvisnosti Katalonije naj bi bila tako preložena za nekaj časa.

Madrid grozi z uporabo 155. člena

Nasprotno pa iz Madrida prihajajo ostra nasprotovanja neodvisnosti. "Španije se ne bo delilo in enotnost države bo ohranjena," je bil v nedeljo v pogovoru za časnik El Pais jasen španski premier Mariano Rajoy. Vztrajal je tudi, da bodo uporabili vsa v skladu z zakonodajo predvidena sredstva, da to zagotovijo. Izključil ni niti uporabe 155. člena ustave, ki predvideva ukinitev regionalne avtonomije in vzpostavitev neposredne oblasti Madrida. A kot je dodal, je "še vedno čas", da katalonski voditelji naredijo korak nazaj in se temu izognejo.

Vodja opozicijskih španskih socialistov Pedro Sanchez je dejal, da bo njegova stranka podprla ukrepe vlade, če bo razglašena neodvisnost Katalonije.

Francija ne bo priznala neodvisne Katalonije

Medtem pa je francoska vlada sporočila, da ne bo priznala neodvisne Katalonije, če se bo ta odločila za to pot. Francoska ministrica za evropske zadeve Nathalie Loiseau je namreč sporočila, da se mora "kriza, ki jo je povzročil referendum 1. oktobra, rešiti v dialogu s Španijo". Loiseaujeva je dodala, da bi ob morebitni neodvisnosti Katalonija ostala izven Evropske unije.

