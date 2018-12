Konec diskriminacije pri spletnih nakupih na področju EU-ja

3. decembra začne veljati prepoved t. i. geografskega blokiranja

1. december 2018 ob 19:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z začetkom prihodnjega tedna bodo v EU-ju začela veljati pravila o prepovedi neupravičenega geografskega blokiranja pri spletnih nakupih.

Geografsko blokiranje je diskriminatorna praksa, ki spletnim potrošnikom preprečuje dostop do proizvodov in storitev ter njihov nakup na spletnem mestu v drugi državi članici.

Evropski parlament in Evropski svet sta letos februarja potrdila nova pravila, s katerimi bodo imeli spletni kupci boljši čezmejni dostop do nakupa izdelkov, rezervacije hotela, najema avtomobilov ali nakupa vstopnic za glasbene festivale ali zabaviščne parke v Uniji.

Tako od ponedeljka ne bo več mogoče geografsko blokiranje ali rutinsko preusmerjanje na drugo spletno mesto zaradi državljanstva, kraja prebivališča ali začasne lokacije.

Trgovci po EU-ju bodo morali spletne kupce iz drugih držav EU-ja obravnavati enako kot domače kupce, tako glede cene ali pogojev nakupa, ter zagotavljati vsem enake storitve npr. pri hotelski nastanitvi, športnih prireditvah, najemih avtomobila …

Kar pomeni, da bodo vsi potrošniki, ki so državljani EU-ja, kupovali izdelke in storitve v enaki spletni trgovini in ne več zgolj v tistih, ki so jih spletni trgovci priredili za posamezno državo.

V praksi je to lahko pomenilo, da slovenski kupec ni mogel kupiti enakega izdelka, kot ga je denimo kupec v Nemčiji, ker izdelek ni bil na voljo slovenskim kupcem. Ali pa sta imela izdelka v slovenski različici spletne trgovine in nemški različni ceni.

Številne storitve bodo še naprej blokirane

Odprava geografske blokade še ne bo veljala za avtorsko zaščitene digitalne vsebine, kot so e-knjige, prenosljiva glasba in spletne igre, ter za finančne, avdiovizualne, prevozne in socialne storitve in storitve zdravstvenega varstva.

Evropska komisija pa bo morala dve leti po začetku veljavnosti omenjenih predpisov oceniti, ali bi bilo treba prepoved geografskega blokiranja razširiti tudi na avtorsko zaščitene vsebine, na avdiovizualne storitve in storitve prevoza.

Številni primeri diskriminacije

Evropska komisija je v raziskavi ugotovila, da kar 63 odstotkov spletnih mest blokira kupce iz drugih držav članic. Kar zadeva proizvode, pa je bilo geografsko blokiranje najpogostejše v primeru električnih gospodinjskih aparatov (86 odstotkov), med storitvami pa so bile na prvem mestu spletni nakupi vstopnic za prireditve, npr. športne dogodke (40 odstotkov).

G. C.