Kulturni proizvod Forma Viva na Ravnah vabi na ogled skulptur v jeklu

21. september 2017 ob 14:59

Slovenija je od leta 2004 s pomočjo evropskih sredstev uresničila več kot 5000 projektov. Med njimi je tudi projekt Ravne - mesto Forme Vive, ki je v koroški statistični regiji prejel največ glasov ljudi.

V letu 2017 je bilo v samo 42 dneh oddanih več kot 63.000 glasov za zelo raznolike projekte, ki so bili v posameznih regijah podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada.

"Pri Formi Vivi gre za razstavo kiparskih del na prostem, ki so nastala pri skupnem delu kiparjev na istem razstavnem prostoru. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so to idejo pri nas uveljavili na umetniških simpozijih v Seči pri Portorožu, kjer je surovina kamen, v Kostanjevici na Krki gre za skulpture iz lesa, v Mariboru iz betona in v Ravnah na Koroškem iz jekla," pravi vodja projekta Ravne-mesto Forme Vive Vojko Močnik.

Močnik je pojasnil, da so skulpture na Ravnah postale simbolni izraz več kot 300 let stare tradicije fužinarstva v njihovih krajih in so svojevrstna likovna atrakcija. Na dosedanjih devetih mednarodnih simpozijih Forme Vive je nastalo 36 umetniških skulptur; jeklenih kipov, razporejenih v mestu Ravne in po okoliških krajih.

In rezultati novega projekta Ravne-mesto Forme Vive? "To so tri nove skulpture Forme Vive, katerih avtorji so umetniki Johannes Vogl iz Nemčije s skulpturo Meteorit, Gorki Žuvela iz Hrvaške s skulpturo 21.stoletje-Dež in slovenski umetnik, ki živi in dela v ZDA, Tobias Putrih s skulpturo Stanovanja," je dejal Močnik.

"V okviru projekta smo med drugim obnovili 6 skulptur Forme Vive, ki jih je že najedel zob časa, prišli smo tudi do celovite grafične podobe Forma Viva Ravne. Ob vhodih v mesto smo postavili panoje z napisom Ravne-mesto Forme Vive, pri vseh skulpturah pa smo postavili informativne table s podatki o kipih in njihovih avtorjih."

Močnik je izpostavil še eno pomembno dejavnost v okviru projekta, to je razvoj turističnega produkta Forma Viva Ravne. "Poleg celostne grafične podobe smo vzpostavili tudi turistični portal in spletno aplikacijo vodenja po zbirki Forme Vive. S tem so dani tudi realni pogoji za prihodnje trženje kulturnega turizma v občini Ravne," še dodaja Močnik.

Za izvedbo projekta Ravne-mesto Forme Vive so na javnem pozivu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli sredstva EU-ja. Projekt je bil "mehke narave", torej brez vlaganj v stavbe ali ceste in zato ni segal v milijone evrov. Celotna investicija je znašala dobrih 158.000 evrov, od tega so bila sredstva evropskega sklada vredna 104.500 evrov.

Kulturni turizem je naraščajoča panoga v turizmu in Forma Viva na Ravnah je prav gotovo eden izmed vodilnih elementov tovrstne ponudbe na Koroškem.

Nataša Godec - Radio Si; Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope