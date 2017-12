Kurz meni, da je prerazporeditev beguncev med članicami EU-ja napačna pot

Kurz glede begunskih kvot na strani višegrajske skupine

24. december 2017 ob 12:26

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Prerazporeditev beguncev med članicami EU-ja v skladu z obveznimi kvotami, ki jim več držav ostro nasprotuje, je po mnenju novega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza napačna pot in vodi le v še večji razkol EU-ja.

"Države prisiliti v sprejem beguncev, to Evrope ne bo popeljalo naprej. Če bomo nadaljevali po tej poti, bomo le še bolj razklali Evropsko unijo. Države članice bi se morale same odločati, ali in koliko ljudi bodo sprejele," je v pogovoru za nemški časopis Bild am Sonntag dejal Kurz.

Celotna razprava o begunskih kvotah je po njegovem mnenju v veliki meri nesmiselna. "Kajti prebežniki, ki se podajo na pot proti Evropi, ne želijo v Bolgarijo ali na Madžarsko. Želijo predvsem v Nemčijo, Avstrijo in na Švedsko," je dejal Kurz.

Avstrijski kancler je še dejal, da je treba prebežnikom pomagati predvsem v državah izvora ali, če to res ni mogoče, v sosednjih državah. Če tudi to ni mogoče, pa vsaj na njihovih celinah. EU bi moral pri tem nuditi pomoč in podporo, morda celo prevzeti organizacijo in po potrebi vojaško zaščititi ljudi, pravi Kurz.

Kurz lani: Prebežnike zadrževati na otokih zunaj Evrope

Spomnimo, kot zunanji minister je Kurz junija lani dejal, da bi morali prosilce za azil v članicah EU-ja zadržati na otokih in da jim neposrednega dostopa do Evrope ne bi smeli dovoliti.

Takrat je Kurz menil, da bi morala Evropska unija slediti primeru Avstralije, ki od leta 2013 izvaja po mnenju številnih sporno azilno politiko, v okviru katere vojaške ladje prestrežejo plovila s prebežniki in jih napotijo v drugo smer, še preden dosežejo celino.

Pošiljali so jih bodisi nazaj na njihovo izhodiščno točko, ki je običajno Indonezija, bodisi v centre za priseljence na tihomorskih otokih Papua Nova Gvineja in Nauru. Prosilci za azil se ne smejo naseliti v Avstraliji, niti če se izkaže, da gre za vojne prebežnike.

Kurz je tudi zagovarjal stališče, da bi morali tisti, ki v Evropo pridejo nezakonito, izgubiti pravico do prošnje za azil.

"Na vzhodno Evropo se gleda zviška"

Kancler ob tem zahodne članice Unije poziva, naj pokažejo več spoštovanja do držav na vzhodu Evrope. Meni, da "se v srednji in zahodni Evropi še vedno vse prepogosto zviška gleda na mlajše države članice na vzhodu", to pa v teh razumljivo vzbuja negativna čustva. Prav v Avstriji in Nemčiji bi bilo treba ljudi bolje ozavestiti, da so vse članice EU-ja enakovredne in enakopravne, je dejal.

Kljub temu je Kurz podprl postopek Evropske komisije proti Poljski, saj da "sta pravna država in demokracija temelj Evrope, o katerem se ni mogoče pogajati".

B. V.